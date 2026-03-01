0

Ti serve un nuovo processore? I Ryzen sono in sconto su AliExpress: risparmia con i nostri codici

Se hai bisogno di un nuovo processore ma vuoi risparmiare quanto più possibile, gli AMD Ryzen sono di nuovo in sconto su AliExpress. Ecco una serie di codici che ti permetteranno di spendere meno.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   01/03/2026
Processori Ryzen

I processori AMD Ryzen sono disponibili su AliExpress a prezzi scontati. Questi coupon sono validi fino al 7 marzo e fino a esaurimento scorte, quindi ti suggeriamo di approfittarne. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni minime. Vediamo quindi i principali sconti:

Processori adatti a varie esigenze

La linea Ryzen continua a rappresentare il punto di riferimento per chi cerca prestazioni elevate su piattaforma AM5. Tra i più importanti processori troviamo sicuramente il nuovo 9800X3D, dato che introduce ulteriori miglioramenti, garantendo prestazioni eccezionali sia in ambito gaming che produttivo, in grado quindi di adattarsi ad ogni esigenza.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Ti serve un nuovo processore? I Ryzen sono in sconto su AliExpress: risparmia con i nostri codici