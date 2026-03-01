Ti serve un nuovo processore? I Ryzen sono in sconto su AliExpress: risparmia con i nostri codici

I processori AMD Ryzen sono disponibili su AliExpress a prezzi scontati. Questi coupon sono validi fino al 7 marzo e fino a esaurimento scorte, quindi ti suggeriamo di approfittarne. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni minime. Vediamo quindi i principali sconti:
- AMD Ryzen 5 7500F - 100,65 € (invece di 113,65) con il codice ITPS13
- AMD Ryzen 5 9600X R5 - 143,28 € (invece di 163,28 €) con il codice ITPS20
- AMD Ryzen 7 5700X - 170,99 € (invece di 190,99 €) con il codice ITPS20
- AMD Ryzen 7 7700 R7 - 150,49 € (invece di 170,49 €) con il codice ITPS20
- AMD Ryzen 7 7800X - 232,86 € (invece di 257,86 €) con il codice ITPS25
- AMD Ryzen 7 9700X - 191,63 € (invece di 216,63 €) con il codice ITPS25
- AMD Ryzen 7 9800X3D - 318,68 € (invece di 358,68 €) con il codice ITPS40
- AMD Ryzen 9 9900X - 299,32 € (invece di 339,32 €) con il codice ITPS40
Processori adatti a varie esigenze
La linea Ryzen continua a rappresentare il punto di riferimento per chi cerca prestazioni elevate su piattaforma AM5. Tra i più importanti processori troviamo sicuramente il nuovo 9800X3D, dato che introduce ulteriori miglioramenti, garantendo prestazioni eccezionali sia in ambito gaming che produttivo, in grado quindi di adattarsi ad ogni esigenza.