Su Steam sono disponibili i saldi di Nacon: Hell is Us, RoboCop e molti altri in offerta

In apertura spicca l'action adventure Hell is Us , scontato del 50% e disponibile a 24,99 euro. Ottimo anche il taglio del 75% applicato a RoboCop: Rogue City , che scende a 9,99 euro. In promozione troviamo anche l'episodio standalone RoboCop: Rogue City - Unfinished Business , acquistabile a 14,99 euro, pari al 50% di sconto.

Su Steam sono partiti i saldi di Nacon , con una lunga serie di titoli del publisher francese proposti a prezzi particolarmente invitanti. Di seguito una selezione delle offerte più interessanti.

Altre promozioni attive

Tra le offerte merita attenzione anche l'action rogue-like Ravenswatch, che passa da 24,99 a 12,49 euro. I due stealth Styx: Master of Shadows e Styx: Shards of Darkness sono proposti al prezzo simbolico di 1,99 euro ciascuno: un'occasione perfetta per recuperarli e, magari, avvicinarsi al recente Blades of Greed, uscito il 19 febbraio.

In sconto anche Test Drive Unlimited Solar Crown a 14,99 euro (-70%), GreedFall: The Dying World a 31,99 euro (-20%) e Steelrising a 4,99 euro (-90%). Tutte le promozioni resteranno attive fino all'11 marzo. Trovate il catalogo delle offerte di Nacon al completo su Steam a questo indirizzo.