1

Su Steam sono disponibili i saldi di Nacon: Hell is Us, RoboCop e molti altri in offerta

Saldi Nacon su Steam: Hell is Us a 24,99 €, RoboCop Rogue City a 9,99 €, Ravenswatch a 12,49 €, Styx a 1,99 €. In sconto anche Solar Crown, GreedFall The Dying World e Steelrising. Offerte valide fino all'11 marzo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/02/2026
RoboCop in RoboCop: Rogue City

Su Steam sono partiti i saldi di Nacon, con una lunga serie di titoli del publisher francese proposti a prezzi particolarmente invitanti. Di seguito una selezione delle offerte più interessanti.

In apertura spicca l'action adventure Hell is Us, scontato del 50% e disponibile a 24,99 euro. Ottimo anche il taglio del 75% applicato a RoboCop: Rogue City, che scende a 9,99 euro. In promozione troviamo anche l'episodio standalone RoboCop: Rogue City - Unfinished Business, acquistabile a 14,99 euro, pari al 50% di sconto.

Altre promozioni attive

Tra le offerte merita attenzione anche l'action rogue-like Ravenswatch, che passa da 24,99 a 12,49 euro. I due stealth Styx: Master of Shadows e Styx: Shards of Darkness sono proposti al prezzo simbolico di 1,99 euro ciascuno: un'occasione perfetta per recuperarli e, magari, avvicinarsi al recente Blades of Greed, uscito il 19 febbraio.

Hell is Us, la recensione della cruda avventura di guerra dove si gioca prendendo appunti Hell is Us, la recensione della cruda avventura di guerra dove si gioca prendendo appunti

In sconto anche Test Drive Unlimited Solar Crown a 14,99 euro (-70%), GreedFall: The Dying World a 31,99 euro (-20%) e Steelrising a 4,99 euro (-90%). Tutte le promozioni resteranno attive fino all'11 marzo. Trovate il catalogo delle offerte di Nacon al completo su Steam a questo indirizzo.

#Steam #Sconti
