Marathon parte con il piede giusto su Steam: oltre 140.000 giocatori simultanei per il Server Slam

Secondo i dati di SteamDB, dall 'apertura dei server avvenuta alle 19:00 , l'extraction shooter di Bungie ha raggiunto un picco di 143.621 giocatori simultanei . Non si tratta di cifre da record assoluto, ma sono comunque risultati solidi, soprattutto considerando il clima di scetticismo che ha accompagnato il progetto negli ultimi mesi.

Numeri iniziali positivi, ma siamo solo all'inizio

I numeri di affluenza potrebbero crescere ulteriormente nei prossimi giorni, complice il traffico del weekend e l'eventuale passaparola positivo da parte dei giocatori. Intanto, su Steam il titolo è già salito al terzo posto tra i giochi più venduti e con i maggiori ricavi, subito dietro a Resident Evil Requiem e al sempreverde Counter-Strike 2.

È comunque importante contestualizzare questi dati: si tratta di segnali incoraggianti nelle prime ore del Server Slam, ma che non danno nessuna certezza. La situazione potrebbe cambiare rapidamente nei prossimi giorni, in positivo o in negativo, a seconda dei feedback degli utenti su PC, PS5 e Xbox e della capacità del gioco di mantenere alta l'attenzione su Twitch durante il fine settimana. Insomma, il vero e proprio banco di prova deve ancora arrivare, in vista del lancio della versione completa e della Stagione 1 di Marathon, in programma per il 5 marzo.