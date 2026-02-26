L'update 1.7 di Stardew Valley consente di sposare altri due personaggi, ecco quali

Questa è la novità principale emersa dalla trasmissione, ma questa è stata una sorta di celebrazione di tutto il lavoro fatto dallo sviluppatore su Stardew Valley, con una panoramica sulla storia del gioco dalle origini fino agli ultimi aggiornamenti, dunque un video molto interessante.

Sebbene possa sembrare un aggiornamento secondario, per i grandi appassionati di Stardew Valley si tratta di una novità di notevole importanza: i due personaggi in questione sono infatti Clint e Sandy , che per molto tempo erano rimasti esclusi dalle opzioni romantiche del gioco.

Si è tenuto in queste ore un livestream speciale su YouTube dedicato a Stardew Valley , durante il quale il creatore del gioco, Eric 'ConcernedApe' Barone, ha presentato in particolare una novità prevista per l' update 1.7 del gioco: la possibilità di sposare due dei personaggi più richiesti dai fan.

Una panoramica sulla storia di Stardew Valley

L'intera trasmissione, che potete vedere riportata qui sotto, è una panoramica interessante e per certi aspetti commovente su Stardew Valley, con un ConcernedApe che ha così celebrato l'opera a cui ha dedicato tanto tempo, partendo da Sprout Valley, il nome iniziale del gioco, fino a circa sei mesi prima del suo lancio su Steam il 26 febbraio 2016.

Uno spazio particolare però è dedicato all'annuncio delle due nuove opzioni romantiche aggiunte tra i possibili candidati per il matrimonio nel gioco.

Clint è il fabbro di Pelican Town che da tempo ha una cotta per Emily, la quale lavora al Saloon. È un personaggio piuttosto ricorrente nel gioco, essendo noto soprattutto per vendere attrezzi e rompere geodi, elementi sempre utili.

Sandy vive nel deserto di Calico dove gestisce l'Oasis, un negozio che vende semi e piante rare e che nasconde una stanza misteriosa sul retro. È un personaggio di cui non si sa moltissimo, ma il fatto che possa diventare l'oggetto di attenzioni romantiche può aprire la strada a nuove conoscenze sul suo conto.