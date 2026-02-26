He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction ha una data di uscita su PS5, Xbox, Switch e PC

Limited Run Games e gli sviluppatori di Bitmap Bureau hanno annunciato la data di uscita di He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction. Il beat 'em up ispirato allo storico franchise di Masters of the Universe sarà disponibile dal 28 aprile su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Presentato lo scorso agosto, il gioco è un action a scorrimento laterale frenetico, sviluppato dal team autore di Terminator 2D: No Fate e Final Vendetta. Per un primo assaggio del gameplay è stato pubblicato anche un nuovo trailer, visibile qui sotto.