He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction ha una data di uscita su PS5, Xbox, Switch e PC

Limited Run Games e gli sviluppatori di Bitmap Bureau hanno annunciato la data di uscita di He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction. Il beat 'em up ispirato allo storico franchise di Masters of the Universe sarà disponibile dal 28 aprile su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam.
Presentato lo scorso agosto, il gioco è un action a scorrimento laterale frenetico, sviluppato dal team autore di Terminator 2D: No Fate e Final Vendetta. Per un primo assaggio del gameplay è stato pubblicato anche un nuovo trailer, visibile qui sotto.
Un gioco fatto dai fan per i fan di He-Man
In He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction i giocatori vestiranno i panni degli eroi di Eternia, tra cui He-Man, Teela e Man-At-Arms, per affrontare Skeletor ed Evil-Lyn e impedire che il regno precipiti nell'oscurità. L'avventura include oltre 12 livelli ricchi d'azione, con personaggi dotati di mosse, abilità e potenziamenti unici.
Descritto come una "lettera d'amore per chi è cresciuto con He-Man", il titolo combina l'estetica nostalgica della serie con un gameplay moderno e dinamico, con l'obiettivo di coinvolgere sia i fan storici sia chi si avvicina ora al mondo di Eternia.