Tim Sweeney, CEO di Epic Games, si sta pian piano comprando intere foreste e per un buon motivo

Se la tua azienda ha enorme successo, di norma diventi ricco e lo stesso è per Tim Sweeney, CEO e co-fondatore di Epic Games . Non è chiaro quanto sia ricco nel dettaglio, ma le stime viaggiano dai 5 ai 9 miliardi di dollari di valore (attenzione, non parliamo di liquidità). In ogni caso, Sweeney ha a disposizione un po' di contanti e li sta usando per comprarsi una foresta, acro dopo acro .

I dettagli sulla strategia di Tim Sweeney

Sweeney sta comprando intere aree forestali in Nord Carolina e possiede ora circa 50.000 acri di terra in oltre 15 contee. Parliamo di circa 202 chilometri quadrati di foresta, la dimensione di una piccola cittadina.

Tim Sweeney

Il tutto è in realtà iniziato nel 2008, quando la crisi finanziaria globale ha spinto molti investitori ad abbandonare progetti edilizi. Sweeney ha iniziato a comprare foreste e aree naturali a prezzo basso che potevano diventare poi aree di sviluppo edilizio: il risultato è che ha protetto la flora e la fauna, permettendo alle future generazioni di godere di questi ambienti naturali.

Una delle aree più grandi comprate da Sweeney è chiamata la Box Creek Wilderness, circa 7.000 acri di foresta costati 15 milioni di dollari. Al loro interno troviamo oltre 130 specie di animali e piante rare o a rischio di estinzione. Visto però che nel 2021 i costi di acquisizione sono saliti, i piani di Sweeney sono cambiati e ha deciso di trasformare i propri 50.000 acri in un'area con permanente status di conservazione, così da proteggerli a lungo termine.

Per farlo, rivende i terreni a prezzi bassissimi o li regala a parchi nazionali, all'US Fish and Wildlife Service o a organizzazioni nonprofit. Si assicura anche che sia impossibile al livello legale sviluppare aree abitative e commerciali in tali territori.

Chissà, magari l'aumento del prezzo dei V-buck serve per aiutare Sweeney a proteggere le foreste.