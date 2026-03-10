Fortnite aumenterà il prezzo dei V-buck a breve: ecco le nuove cifre

Epic Games, tramite il sito ufficiale di Fortnite, ha annunciato che "il costo per gestire" la piattaforma da gioco (con Battaglia Reale, modalità LEGO e via dicendo) è aumentato notevolmente nell'ultimo periodo e quindi la compagnia ha deciso che la soluzione è aumentare i prezzi dei V-buck per riuscire a "coprire le spese".
Dal 19 marzo i prezzi della valuta aumentaranno, come indicato sotto.
I nuovi pacchetti di B-buck
Tecnicamente, i prezzi dei vari pacchetti rimangono gli stessi, ma diminuisce il numero di V-buck ottenuto, quindi in pratica si dovrà spendere di più per ottenere la stessa quantità di valuta.
Ecco i valori:
- 8,99€ - Da 1.000 V-buck a 800 V-buck (Con le ricompense Epic si ottengono +1,79 € di rimborso)
- 22,99€ - Da 2.800 V-buck a 2.400 V-buck (Con le ricompense Epic si ottengono +4,59 € di rimborso)
- 36,99€ - Da 5.000 V-buck a 4.500 V-buck (Con le ricompense Epic si ottengono +7,39 € di rimborso)
- 89,99€ - Da 13.500 V-buck a 12.500 V-buck (Con le ricompense Epic si ottengono +17,99 € di rimborso)
- Importo esatto - Da circa 0,50€ per 50 V-buck a 0,99€ per 50 V-buck
Per quanto riguarda il Pass Battaglia, il prezzo ora è di 800 V-buck e permetterà di ottenere 800 V-buck: prima costava 1.000 V-buck e permetteva di ottenere 1.000 V-buck, più altri 500 nelle ricompense bonus. Il "Pass Battaglia + 25 livelli" passa da 2.800 a 2.600 V-buck.
I Pass OG, Musica e LEGO, invece, costeranno come segue:
- Il Pass OG costerà 800 V-buck (prima 1.000)
- Il Pass Musica costerà 1.200 V-buck (prima 1.400)
- Il Pass LEGO costerà 1.200 V-buck (prima 1.400)
Invece, i V-buck inclusi nella Crew di Fortnite passeranno da 1.000 a 800 V-buck. Infine, viene precisato che le carte regalo V-buck già esistenti saranno ancora riscattabili ai valori di base, quindi potrebbero essere il modo più efficiente per ottenere V-buck.
Ricordiamo infine che Fortnite e Solo Leveling hanno dato vita a una nuova collaborazione.