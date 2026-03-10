Fortnite aumenterà il prezzo dei V-buck a breve: ecco le nuove cifre

Epic Games, tramite il sito ufficiale di Fortnite, ha annunciato che "il costo per gestire" la piattaforma da gioco (con Battaglia Reale, modalità LEGO e via dicendo) è aumentato notevolmente nell'ultimo periodo e quindi la compagnia ha deciso che la soluzione è aumentare i prezzi dei V-buck per riuscire a "coprire le spese".

Dal 19 marzo i prezzi della valuta aumentaranno, come indicato sotto.