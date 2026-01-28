Fortnite ha vari problemi ma Epic Games promette miglioramenti

C'è però qualcosa che non va con il videogioco: i problemi tecnici . Anche Epic Games ne è consapevole e afferma che vuole migliorare la situazione.

I giocatori di Fortnite sono mediamente contenti per i più recenti contenuti introdotti nel videogioco, anche grazie a una serie di cross-over con opere famose come I Simpson e The Office.

Cosa ha detto Epic Games sui problemi di Fortnite

Il design director di Fortnite, Ted Timmons, ha spiegato che Epic Games vuole "intensificare" la propria attenzione sul videogioco.

"Stiamo intensificando la nostra attenzione sul gioco live", ha scritto Timmons in un post. "Sappiamo che, mentre ci prepariamo alle entusiasmanti stagioni che ci attendono, le fondamenta del gioco devono rimanere stabili."

Timmons ha indirizzato i giocatori verso una discussione avviata da un community manager di Fortnite, chiedendo alla community di segnalare bug e fornire feedback. I giocatori hanno evidenziato un'ampia gamma di problemi, dai malfunzionamenti della modalità replay agli errori di ricaricamento del gioco e ai glitch nelle impostazioni dei server regionali.

Ci sono anche problemi con l'applicazione degli elementi estetici, icone sulla mappa dedicate ai boss in luoghi dove non c'è nessun nemico da affrontare e varie limitazioni con la chat vocale che ha creato difficoltà nei match multigiocatore.

Si spera che ora Epic Games riesca a migliorare la condizione del videogioco.