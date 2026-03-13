Epic Games parla dell'aumento di prezzo dei V-Bucks di Fortnite

Epic Games ha parlato dell'aumento di prezzo dei V-Bucks di Fortnite annunciato di recente, che entrerà in vigore a partire dal 19 marzo, in concomitanza con l'inizio di una nuova stagione per il celebre battle royale.
"Penso che quello che abbiamo comunicato pubblicamente sia piuttosto accurato", ha detto Andre Balta, senior director of ecosystem growth di Epic Games. "Si tratta semplicemente di un aumento dei costi operativi di gestione di un'azienda, ed è stata questa la spinta principale."
"Continueremo a concentrarci sulla creazione di giochi e gameplay straordinari, ma l'aumento dei prezzi è direttamente correlato ai costi operativi." Balta non ha però voluto specificare quanto questi costi siano aumentati in termini percentuali rispetto al passato.
"Stiamo semplicemente investendo molto nella crescita dell'ecosistema", ha detto invece Steve Allison, general manager dell'Epic Games Store. "Ci sono molte cose straordinarie che arriveranno da qui ai prossimi sei, dodici mesi e credo che, guardando indietro, capirete cosa stava succedendo."
Come reagirà la community?
Fortnite: Salva il Mondo presto diventerà gratuito e si tratta senza dubbio di una notizia che contribuirà a distrarre la community dalla questione dei costi aumentati, ma inevitabilmente ci sarà una reazione ed è un rischio che Epic Games probabilmente ha messo in conto.
Sarà dunque interessante capire in che maniera prenderanno la notizia i giocatori abituati a spendere, quelli che sostengono concretamente il modello free-to-play del battle royale e che potrebbero anche decidere di fare un passo indietro di fronte a questa strategia.