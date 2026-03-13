Epic Games parla dell'aumento di prezzo dei V-Bucks di Fortnite

Epic Games ha parlato dell'aumento di prezzo dei V-Bucks di Fortnite annunciato di recente, che entrerà in vigore a partire dal 19 marzo, in concomitanza con l'inizio di una nuova stagione per il celebre battle royale.

"Penso che quello che abbiamo comunicato pubblicamente sia piuttosto accurato", ha detto Andre Balta, senior director of ecosystem growth di Epic Games. "Si tratta semplicemente di un aumento dei costi operativi di gestione di un'azienda, ed è stata questa la spinta principale."

"Continueremo a concentrarci sulla creazione di giochi e gameplay straordinari, ma l'aumento dei prezzi è direttamente correlato ai costi operativi." Balta non ha però voluto specificare quanto questi costi siano aumentati in termini percentuali rispetto al passato.

"Stiamo semplicemente investendo molto nella crescita dell'ecosistema", ha detto invece Steve Allison, general manager dell'Epic Games Store. "Ci sono molte cose straordinarie che arriveranno da qui ai prossimi sei, dodici mesi e credo che, guardando indietro, capirete cosa stava succedendo."