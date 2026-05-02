Fortnite e Star Wars insieme per una galassia di nuovi giochi

Fortnite e Star Wars hanno dato vita a una collaborazione che porterà sulla piattaforma free-to-play di Epic Games una galassia di nuovi giochi, in corrispondenza con il mese più importante dell'anno per il franchise di Lucasfilm.
Nelle scorse ore hanno fatto il proprio debutto in Fortnite centinaia di nuove isole a tema Star Wars, realizzate utilizzando il kit ufficiale che include personaggi iconici, veicoli, ambientazioni e asset autentici.
Il risultato è un ecosistema in continua espansione, in cui i giocatori possono ritrovarsi per vivere esperienze completamente diverse tra loro: dalle corse sui tauntaun su piste ghiacciate fino alla gestione di una taverna su Tatooine, passando per il pilotaggio di un caccia stellare X-Wing.
A segnare l'inizio della partnership troviamo tre progetti in particolare. Galactic Siege propone battaglie PvP su larga scala con scontri dieci-contro-dieci ambientati su pianeti iconici della saga, puntando su un sistema a classi che aggiunge profondità tattica agli scontri.
Escape Vader, invece, offre un'esperienza cooperativa per quattro giocatori in cui l'obiettivo è sfuggire alla minaccia costante di Darth Vader.
E poi c'è Droid Tycoon, che si presenta come un gestionale in cui potremo costruire e personalizzare droidi, gestire la nostra officina e sbloccare componenti rari.
Un maggio pieno di Forza
A pochi giorni dal passaggio di Fortnite: Salva il Mondo al modello gratuito, l'esperienza battle royale di Epic Games punta ancora una volta sulla straordinaria popolarità di Star Wars per rilanciare il coinvolgimento dei suoi tantissimi giocatori, nell'ottica di un calendario ricco di appuntamenti per il mese di maggio.
Come si può vedere nell'immagine qui sopra, il 19 maggio potremo visitare l'isola evento dedicata a The Mandalorian, che includerà un'esclusiva anteprima di dieci minuti del film The Mandalorian and Grogu, accompagnata da uno speciale messaggio del regista Jon Favreau.
Il 26 maggio, inoltre, l'anfiteatro dell'isola ospiterà una sessione di domande e risposte con lo stesso Favreau, offrendo alla community l'opportunità di approfondire sia il nuovo capitolo cinematografico sia il processo creativo dietro questa inedita esperienza interattiva.