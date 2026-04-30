Star Wars: Galactic Racer ha una data di uscita su PS5, Xbox Series X|S e PC, prezzi e dettagli delle edizioni

Secret Mode e gli sviluppatori di Fuse Games hanno annunciato la data di uscita di Star Wars: Galactic Racer. Il gioco di corse ambientato in una galassia lontana, lontana, sarà disponibile dall'8 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer ad alto tasso di adrenalina e dai dettagli sulle edizioni e sui bonus di prenotazione, che trovate qui sotto.