Star Wars: Galactic Racer ha una data di uscita su PS5, Xbox Series X|S e PC, prezzi e dettagli delle edizioni

Secret Mode e gli sviluppatori di Fuse Games hanno annunciato la data di uscita di Star Wars: Galactic Racer. Il gioco di corse ambientato in una galassia lontana, lontana, sarà disponibile dall'8 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store.
L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer ad alto tasso di adrenalina e dai dettagli sulle edizioni e sui bonus di prenotazione, che trovate qui sotto.
Edizioni e bonus
Al lancio sarà possibile acquistare la Standard Edition a 59,99 euro oppure optare per le più ricche Deluxe e Collector's Edition.
Deluxe Edition - 79,99 €
- Copia del gioco
- Steel case con sleeve (solo edizione fisica)
- Art book digitale con artwork inediti
- Repulsorcraft esclusivi (x3): Kor Sarun Darc X, Ciza T, Rak S
- Eventi arcade esclusivi (x3)
- Deluxe Livery Pack
- Deluxe Player Banner Pack
Collector's Edition - 159,99 €
- Statuetta del Kor Sarun Darc X landspeeder
- Banner fisico del campione della Galactic League, Kestar Bool
- Pezze in stoffa da pilota (x2)
- Art book fisico
- Steel case con slipcover personalizzata
- Upgrade Deluxe Edition con tutti i contenuti digitali della Deluxe
A prescindere dall'edizione scelta, il preacquisto include una livrea bonus gratuita utilizzabile con landspeeder, speeder bike o skim speeder. Il colore della livrea varia in base alla piattaforma di prenotazione. Tutte le prenotazioni includono inoltre uno sfondo gratuito per il Player Banner da usare nelle modalità multiplayer.
Star Wars Galactic Racer è un adrenalinico racing game ambientato nell'universo di Star Wars, dove i giocatori sfrecciano a bordo di mezzi personalizzabili attraverso circuiti spettacolari sparsi per la galassia. Ogni veicolo ha caratteristiche uniche e può essere potenziato per migliorare velocità, manovrabilità e resistenza. Le gare mettono alla prova riflessi e strategia, tra scorciatoie rischiose, ostacoli ambientali e avversari aggressivi. La modalità carriera permette di scalare le classifiche della Galactic League, mentre il multiplayer offre sfide competitive ad alta intensità.