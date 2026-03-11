Il gameplay di Star Wars: Galactic Racer è stato mostrato nel trailer del DLSS 4.5

Star Wars: Galactic Racer è il nuovo gioco di corse ambientato in una galassia lontana lontana

Il comportamento delle navicelle in pista e alcuni dettagli sull'impostazione delle curve suggeriscono inoltre un impianto che probabilmente si ispira al classico WipEout per una resa convincente dei veicoli a gravità zero che "scivolano" all'interno del tracciato.

Parliamo di appena una manciata di secondi di azione in-game, sufficienti però per restituire l'idea di un comparto tecnico di grandissimo impatto , capace di catapultarci all'interno di gare all'insegna di una velocità estrema, eppure apparentemente prive di artefatti e semplificazioni.

NVIDIA ha pubblicato un trailer che mostra il gameplay di Star Wars: Galactic Racer per evidenziare il contributo del DLSS 4.5 alla spettacolare grafica del nuovo gioco di guida futuristico ambientato nell'universo di Guerre Stellari.

Corse stellari

Annunciato lo scorso dicembre, Star Wars Galactic Racers sarà disponibile nel corso di quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e punta a offrire un'interpretazione mai così convincente delle gare di velocità nell'Orlo Esterno.

Nella campagna del gioco ci troveremo ad affrontare gli eventi del Campionato Galattico, una competizione clandestina organizzata dai sindacati criminali che sponsorizzano piloti spericolati, pronti a sfidarsi a velocità estreme per ottenere fama e ricche ricompense.

Naturalmente avremo modo di metterci alla guida di numerosi veicoli differenti, divisi per categoria e dotati di caratteristiche peculiari che potremo eventualmente migliorare grazie ai potenziamenti.