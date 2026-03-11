0

Il gameplay di Star Wars: Galactic Racer è stato mostrato nel trailer del DLSS 4.5

NVIDIA ha pubblicato un nuovo trailer di Star Wars: Galactic Racer che mostra alcune sequenze di gameplay potenziate dal DLSS 4.5.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   11/03/2026
Uno dei concorrenti di Star Wars: Galactic Racer
Star Wars: Galactic Racer
Star Wars: Galactic Racer
NVIDIA ha pubblicato un trailer che mostra il gameplay di Star Wars: Galactic Racer per evidenziare il contributo del DLSS 4.5 alla spettacolare grafica del nuovo gioco di guida futuristico ambientato nell'universo di Guerre Stellari.

Parliamo di appena una manciata di secondi di azione in-game, sufficienti però per restituire l'idea di un comparto tecnico di grandissimo impatto, capace di catapultarci all'interno di gare all'insegna di una velocità estrema, eppure apparentemente prive di artefatti e semplificazioni.

Il comportamento delle navicelle in pista e alcuni dettagli sull'impostazione delle curve suggeriscono inoltre un impianto che probabilmente si ispira al classico WipEout per una resa convincente dei veicoli a gravità zero che "scivolano" all'interno del tracciato.

Star Wars: Galactic Racer è il nuovo gioco di corse ambientato in una galassia lontana lontana Star Wars: Galactic Racer è il nuovo gioco di corse ambientato in una galassia lontana lontana

Naturalmente il supporto del DLSS 4.5 consentirà a Star Wars: Galactic Racer di godere di prestazioni notevoli, con fps moltiplicati a parità di risoluzione effettiva, consegnandoci un'esperienza visivamente spettacolare.

Corse stellari

Annunciato lo scorso dicembre, Star Wars Galactic Racers sarà disponibile nel corso di quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e punta a offrire un'interpretazione mai così convincente delle gare di velocità nell'Orlo Esterno.

Nella campagna del gioco ci troveremo ad affrontare gli eventi del Campionato Galattico, una competizione clandestina organizzata dai sindacati criminali che sponsorizzano piloti spericolati, pronti a sfidarsi a velocità estreme per ottenere fama e ricche ricompense.

Naturalmente avremo modo di metterci alla guida di numerosi veicoli differenti, divisi per categoria e dotati di caratteristiche peculiari che potremo eventualmente migliorare grazie ai potenziamenti.

