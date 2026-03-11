Come gira John Carpenter's Toxic Commando su PC, PS5 e Xbox? Un video fa chiarezza

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto per illustrare come gira John Carpenter's Toxic Commando su PC, PS5 e Xbox Series X|S, includendo naturalmente nella comparativa anche PlayStation 5 Pro.

Su PS5 e Xbox Series X lo sparatutto cooperativo a base di zombie sviluppato da Saber Interactive mette a disposizione due diverse modalità grafiche, Qualità e Prestazioni, mentre su Xbox Series S è presente un'unica modalità a 30 frame al secondo.

Optando per la modalità Qualità è possibile ottenere ombre e texture migliori, un maggiore livello di dettaglio e un impiego più marcato degli effetti di post-processing, mentre la modalità Prestazioni va a ridurre questi elementi al fine di ottenere una maggiore fluidità, puntando ai 60 fps.

Stando all'analisi, John Carpenter's Toxic Commando offre performance generalmente solide in entrambi i casi, sebbene non manchino momenti più caotici e complicati in cui il frame rate accusa qualche incertezza.