Come gira John Carpenter's Toxic Commando su PC, PS5 e Xbox? Un video fa chiarezza

ElAnalistaDeBits ha realizzato un video confronto fra le versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S di John Carpenter's Toxic Commando: scopriamo come gira lo sparatutto cooperativo di Saber Interactive.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   11/03/2026
ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto per illustrare come gira John Carpenter's Toxic Commando su PC, PS5 e Xbox Series X|S, includendo naturalmente nella comparativa anche PlayStation 5 Pro.

Su PS5 e Xbox Series X lo sparatutto cooperativo a base di zombie sviluppato da Saber Interactive mette a disposizione due diverse modalità grafiche, Qualità e Prestazioni, mentre su Xbox Series S è presente un'unica modalità a 30 frame al secondo.

Optando per la modalità Qualità è possibile ottenere ombre e texture migliori, un maggiore livello di dettaglio e un impiego più marcato degli effetti di post-processing, mentre la modalità Prestazioni va a ridurre questi elementi al fine di ottenere una maggiore fluidità, puntando ai 60 fps.

Stando all'analisi, John Carpenter's Toxic Commando offre performance generalmente solide in entrambi i casi, sebbene non manchino momenti più caotici e complicati in cui il frame rate accusa qualche incertezza.

PC e PS5 Pro

Accolto dalla stampa internazionale con voti per lo più positivi, John Carpenter's Toxic Commando dà ovviamente il meglio sulle macchine più potenti del lotto, in questo caso PC e PS5 Pro. Sulla console Sony il gioco gira a una risoluzione maggiore rispetto a PS5 base e Xbox Series X|S.

Su PC è invece possibile spingere la grafica al massimo, con preset di qualità superiore e prestazioni capaci di raggiungere livelli notevoli grazie anche e soprattutto all'impiego del DLSS 4, che spinge i fotogrammi fino a oltre 150 fps con tutto al massimo e un output impostato a 2160p.

