I voti di John Carpenter's Toxic Commando sono per lo più positivi: la stampa internazionale sembra aver accolto con un discreto entusiasmo il nuovo sparatutto cooperativo con gli zombie sviluppato da Saber Interactive, anche se non mancano le voci più critiche.
- Movies Games and Tech - 9
- Hey Poor Player - 9
- SteamDeckHQ - 9
- Worth Playing - 8,5
- Loot Level Chill - 8,5
- PlayStation Universe - 8,5
- Digital Chumps - 8
- The Outerhaven - 8
- TechRadar Gaming - 8
- TheGamer - 8
- DualShockers - 8
- Game Rant - 8
- Multiplayer.it - 7,5
- Noisy Pixel - 7,5
- DayOne - 7,5
- Gaming Nexus - 7,5
- COGconnected - 7
- Finger Guns - 7
- Creative Bloq - 7
- XGN - 7
- GamesRadar+ - 7
- GamingTrend - 7
- Shacknews - 7
- TheSixthAxis - 7
- Region Free - 7
- CGMagazine - 6,5
- Insider Gaming - 6
- Gameliner - 6
- Xbox Achievements - 6
- GamersRD - 6
- Checkpoint Gaming - 6
- PlayStation Country - 5
In generale, il numero che ricorre più spesso nella lista qui sopra rientra nell'orbita del 7, sebbene siano presenti anche parecchi 8, tre 9 e una manciata di sufficienze più o meno risicate, motivate a quanto pare da un certo grado di ripetitività delle missioni.
La nostra recensione
Nella nostra recensione di John Carpenter's Toxic Commando abbiamo descritto il gioco copme un solido tentativo di riproporre la formula di Left 4 Dead introducendo diverse variazioni sul tema, dalle mappe aperte all'uso dei veicoli, dalle classi con abilità speciali ai potenziamenti dell'arsenale.
Disponibile da domani su PC, PS5 e Xbox Series X|S a 39,99€, che però diventano 29,99€ per chi già possiede World War Z, il titolo firmato Saber si giocherà tutto sul numero di utenti online: la speranza è che i server si riempiano.