Corsair Novablade Pro, la recensione del controller per picchiaduro leverless

C'è una questione che ormai da anni investe il panorama dei videogiochi arcade, e specialmente il settore dei picchiaduro: qual è la periferica di gioco migliore sul mercato? Esiste un dispositivo di input che si possa ritenere oggettivamente superiore per quel che concerne l'ergonomia, la precisione e il feeling? La realtà è più complessa della teoria, perché i fattori che orientano la scelta del pubblico sono decisamente sfaccettati: molti utenti cresciuti sulle console si fanno guidare verso il controller per via dell'abitudine, diversi veterani optano per gli arcade stick in ragione del divertimento che si portano dietro e soprattutto in nome della tradizione, mentre il pubblico più attento alla tecnica sostiene da anni che la tastiera, di fatto, sia imbattibile in termini di abilità meccanica. È proprio secondo quest'ultima corrente di pensiero che una quindicina d'anni fa sono nati i dispositivi "leverless" - ovvero "senza leva" - originariamente creati dai fratelli Hudes per inseguire l'efficienza a qualsiasi costo . Sono tante le compagnie ad aver fatto il proprio ingresso nel settore, specialmente veterane specializzate come Hori, Victrix, o di recente Razer con il suo Kitsune, ma alla fine del 2025 è arrivato anche il momento di Corsair, al suo primo confronto in assoluto con questo mondo dopo anni di esperienza maturati con le tastiere gaming. Abbiamo quindi scelto di recensire il Corsair Novablade Pro , controller leverless di natura premium che punta con decisione alla fascia più alta del mercato.

Design

Il Corsair Novablade Pro è un controller leverless compatto e al tempo stesso solido e resistente, orientato all'elevata portabilità ma anche pesante per gli standard del mercato, dal momento che pesa più del doppio di varianti come il Kitsune e il Victrix Pro KO. Ciò è dovuto alla qualità costruttiva veramente eccezionale: il Novablade Pro misura circa 32 cm x 24 cm, in pratica le dimensioni della tastiera di un portatile da 14 pollici, ma ha uno spessore inferiore ai 3 cm nella parte più alta che è ulteriormente mitigato dal fatto che la plancia è lievemente inclinata per migliorare la stabilità.

Si porta tranquillamente in uno zaino nonostante il peso, è davvero bello sotto il profilo del design e monta una scocca che si presenta premium sin dal primo sguardo: l'intera superficie è in metallo nero con una copertura d'alluminio, così come le finiture, con le sole eccezioni dell'anello RGB che stringe l'intero perimetro del controller e dei 15 copritasto principali in policarbonato, anch'essi retroilluminati tramite led RGB.

Il Corsair Novablade Pro

Tralasciando la personalizzazione dell'illuminazione, che di certo non migliorerà le performance in gioco, lo standard dei 15 tasti principali si sta affermando sempre di più per le necessità sorte assieme ai picchiaduro moderni (input di Street Fighter e Tekken come Drive Impact, Heat Smash e via dicendo) e il layout degli stessi è particolarmente vicino a quello degli Hit Box originali, non fosse per i tre pulsanti in più nei pressi dei comandi direzionali.

Per chi non lo sapesse, l'idea dietro i controller leverless è quella di ricreare in una forma decisamente più accessibile e precisa l'esperienza della tastiera, mantenendo vicini gli input "sinistra, giù e destra" ma disancorando quello per il salto per riposizionarlo in una zona mentalmente vicina a quella della classica barra spaziatrice, destinando la mano sinistra alla gestione del sistema di movimento. In passato è stata proprio questa configurazione a destare dubbi riguardo la "legalità" di questi controller, perché a differenza dei gamepad e degli arcade-stick consentono di attivare contemporaneamente diversi input direzionali, rendendo molto più semplice l'attuazione di tecniche complesse.

Mettendo da parte le pillole di storia - dato che a oggi tutti i leverless sono pacificamente accettati nei tornei e anche il Novablade Pro è dotato di una Game Mode dedicata che disabilita gli input considerati scorretti - non bisogna dimenticare che si tratta di una periferica con licenza ufficiale PlayStation, dunque l'intera cornice superiore della plancia è dedicata a tasti extra come R3, L3, il "Pulsante PlayStation", Share e addirittura il touchpad, che funziona anche da trackpad e che è posizionato in maniera molto elegante nel segmento superiore destro.

Non c'è bisogno di dire che la periferica ha compatibilità diretta con PS4 e PS5, anche su PC e Android è plug & play, mentre le Xbox Series X|S restano ancora una volta fuori dall'equazione; sia chiaro, è possibile utilizzare molte di queste periferiche anche su Xbox grazie ad adattatori come quelli prodotti da aziende come Brooks (e noi l'abbiamo fatto) ma in questa generazione le console Microsoft hanno ricevuto uno scarsissimo supporto nativo dal mercato specializzato nel genere picchiaduro.

Prima di passare alle questioni più tecniche ci sono un paio di elementi di cui vale la pena parlare. La prima è che il Novablade Pro è una periferica completamente wireless: di fatto sono tre le opzioni di connettività, ovvero quella cablata tramite USB-C, quella Bluetooth - che è senza dubbio la peggiore e non offre il polling rate a 1000 Hz (disponibile solo su PC in wireless, mentre cablato su PS5) - e quella tramite connessione wireless a 2.4 Ghz, pressoché indistinguibile dalla variante cablata e attualmente unica sul mercato.

Allo stesso modo, il controller monta una batteria interna la cui durata si è attestata attorno alle 30 ore di utilizzo attivo, il che è l'ideale per chi ha in programma di portarselo in trasferta per una giornata intera. Restano da analizzare solamente i 5 pulsanti G presenti sul fianco sinistro e qualche dinamica come la registrazione delle macro, ma scenderemo nei dettagli parlando delle caratteristiche specifiche del Novablade: per quanto riguarda l'architettura generale, l'unica cosa che vale la pena di segnalare è che la copertura in alluminio nero diventa molto facilmente vittima delle "ditate", quindi ci si troverà a pulirla molto spesso.