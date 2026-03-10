0

Crimson Desert svela i requisiti PC, con le risoluzione e il frame rate che il gioco raggiungerà

Ci stiamo sempre di più avvicinando all'uscita di Crimson Desert e Pearl Abyss sta tenendo fede alla propria promessa di condividere informazioni sempre più dettagliate sul gioco. Ora è il turno dei requisiti PC.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/03/2026
Il protagonista di Crimson Desert con una pelliccia indosso con segni tribali sul volto
Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert arriverà su console e ovviamente su PC, ma non tutte le macchine da gioco saranno assolutamente in grado di eseguire il videogioco di Pearl Abyss.

Ora, però, abbiamo modo di sapere nel dettaglio cosa possiamo aspettarci dal videogioco in termini di requisiti.

I requisiti PC di Crimson Desert

Vediamo i requisiti partendo da quelli Minimi, che usano un preset grafico "minimo" a risoluzione upscalata a 1080p a partire da 900p e 30 FPS:

  • Scheda grafica: AMD Radeon RX 5500 XT | NVIDIA GeForce GTX 1060
  • CPU: AMD Ryzen 5 2600X | Intel i5-8500
  • RAM: 16 GB
  • OS: Windows 10 64 bit 22H2 o più recente
  • Spazio di archiviazione: 150 GB, SSD richiesto

Ecco invece i requisiti Bassi, con il Preset Basso a 1080p e 30 FPS:

  • Scheda grafica: AMD Radeon RX 6500 XT | NVIDIA GeForce GTX 1660
  • CPU: AMD Ryzen 5 2600X | Intel i5-8500
  • RAM: 16 GB
  • OS: Windows 10 64 bit 22H2 o più recente
  • Spazio di archiviazione: 150 GB, SSD richiesto
Passiamo a quelli Raccomandati con Preset Medio per giocare a 1080p e 60 FPS, oppure a 4K e 30 FPS:

  • Scheda grafica: AMD Radeon RX 6700 XT | NVIDIA GeForce RTX 2080
  • CPU: AMD Ryzen 5 5600 | Intel i5-11600K
  • RAM: 16 GB
  • OS: Windows 10 64 bit 22H2 o più recente
  • Spazio di archiviazione: 150 GB, SSD richiesto

Ecco anche quelli Alti con Preset grafico Alto per giocare a 1440p e 60 FPS:

  • Scheda grafica: AMD Radeon RX 7700 XT | NVIDIA GeForce RTX 4070
  • CPU: AMD Ryzen 5 7600X | Intel i5-12600K
  • RAM: 16 GB
  • OS: Windows 10 64 bit 22H2 o più recente
  • Spazio di archiviazione: 150 GB, SSD richiesto

Infine chiudiamo con Ultra, con Preset grafico Ultra e 4K e 60 FPS:

  • Scheda grafica: AMD Radeon RX 9070 XT | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
  • CPU: AMD Ryzen 7 7700X | Intel i5-13600K
  • RAM: 16 GB
  • OS: Windows 10 64 bit 22H2 o più recente
  • Spazio di archiviazione: 150 GB, SSD richiesto

Ricordiamo infine che Crimson Desert vi permette di far andare i filmati a x2, come un video TiKTok o YouTube.

