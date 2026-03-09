Prezzo e longevità di MOUSE: P.I. For Hire sono stati svelati: sono adeguati secondo voi?

Nel frattempo, però, gli sviluppatori hanno svelato un paio di informazioni alquanto importanti: ovvero il prezzo di lancio e il numero di ore necessarie per completare l'opera .

MOUSE: P.I. For Hire è stato rimandato da marzo ad aprile (precisamente il 16 aprile ) e gli appassionati di sparatutto dovranno attendere ancora un po' per poter avere tra le mani questa avventura ispirata allo stile di animazione degli anni 30.

Prezzo e longevità di MOUSE: P.I. For Hire

Tramite un post su Steam, gli autori di MOUSE: P.I. For Hire hanno pubblicato l'immagine qui sotto e svelato che il videogioco costerà 29,99 dollari. Non confermano il prezzo in euro, ma possiamo supporre che sarà un classico 29,99 euro.

L'immagine ufficiale per il prezzo di MOUSE: P.I. For Hire

Per quanto riguarda invece la longevità, il team spiega che possiamo aspettarci tra le 12 e le 20 ore, ovviamente a seconda di come giochiamo. Non vengono dati dettagli, ma supponiamo che questo delta di otto ore sia legato ai contenuti secondari e alla volontà di esplorare con calma ogni ambiente. Secondo la pagina di Steam, possiamo aspettarci 20 livelli diversi con sistemi di esplorazione ispirati ai metroidvania, ovvero con la necessità di sbloccare nuove capacità per esplorare nuove strade precedentemente bloccate.

Ovviamente il prezzo di un gioco e la sua durata non sono direttamente collegati e la vera discriminante è sempre quanto divertente sia l'opera minuto per minuto; ma chi non vuole investire troppo denaro sui videogiochi deve alle volte calcolare quanto contenuto può ottenere per una certa quantità di soldi, quindi avere questo tipo di informazioni in anticipo può aiutare a organizzare la propria scaletta d'acquisti.

Diteci, vi interessa MOUSE: P.I. For Hire? Ecco infine 12 minuti di gameplay, tra topi, sparatorie e noir.