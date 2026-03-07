Marathon a confronto su PS5 e PS5 Pro in un video

Dal punto di vista delle prestazioni, entrambe le console garantiscono un'esperienza stabile a 60 fps , con cali praticamente assenti anche nelle situazioni più concitate, il che è sicuramente una notizia positiva per uno sparatutto in prima persona come Marathon, dove la fluidità è fondamentale. Anche sul fronte visivo le due versioni si comportano in modo simile, con una resa complessiva molto vicina.

ElAnalistaDeBits ha pubblicato il primo video confronto dedicato a Marathon , mettendo a paragone l'extraction shooter di Bungie su PS5 e PS5 Pro . Il filmato offre una panoramica chiara delle differenze tra le due versioni, che si rivelano meno marcate del previsto.

Poche differenze tra le due console

Su PS5 è possibile scegliere tra CMAA (Conservative Morphological Anti‑Aliasing) e FSR di AMD per la gestione della risoluzione. Le differenze sono minime, quindi questa impostazione può essere tranquillamente ignorata.

Su PS5 Pro entra invece in gioco il PSSR, il sistema di upscaling proprietario della console. Secondo ElAnalistaDeBits si tratta di un'ottima opzione, soprattutto alla luce dei miglioramenti introdotti con la versione 2.0 della tecnologia nei titoli compatibili. La console mid‑gen offre inoltre un'occlusione ambientale più raffinata e riflessi a risoluzione superiore rispetto alla PS5 standard.

Le differenze tra le due console fondamentalmente si fermano qui, per quanto magari una modalità a 120 fps o comunque con framerate sbloccato su PS5 Pro sarebbe stata un'aggiunta gradita in uno sparatutto in prima persona.