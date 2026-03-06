Presto la versione PC di Resident Evil Requiem potrebbe supportare le funzioni uniche del DualSense

Con un breve messaggio pubblicato su Steam, Capcom ha annunciato di essere al lavoro per aggiungere il supporto delle funzioni avanzate del DualSense alla versione PC di Resident Evil Requiem . In questo modo sarebbe appaiata alla versione PlayStation 5. Chiaramente a patto di possedere un controller DualSense e usarlo per giocare.

Bisogna attendere un po'

"Grazie a tutti per aver giocato a Resident Evil Requiem!" Ha esordito Capcom nel suo breve messaggio su Steam, che poi ha spiegato: "Abbiamo ascoltato i vostri feedback e stiamo attualmente lavorando per supportare le funzioni dei trigger adattivi e della vibrazione del controller wireless DualSense nella versione PC del gioco."

Purtroppo non ci sono date per l'aggiornamento: "Ci vorrà ancora un po' di tempo, ma vi ringraziamo per la pazienza."

Si tratta di un'ottima notizia, considerando anche il fatto che Sony ha lanciato un DualSense PC ready, quindi compatibile al 100% con la piattaforma e i suoi giochi.

Non che Resident Evil Requiem non stia piacendo ai giocatori PC per questa mancanza. Su Steam ha ben il 96% di recensioni positive, su quasi 60.000 ricevute, mentre il picco di giocatori contemporanei ha raggiunto quota 344.214. Attualmente è in calo, ma si tratta di una situazione fisiologica per un gioco single player che dura circa dodici ore.