Il nuovo Galaxy S26 da 512 GB è già in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile il nuovo Galaxy S26 da 512 GB a 979 € invece di 1.229 €, permettendoti di risparmiare circa 250 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Di seguito riepiloghiamo tutte le colorazioni disponibili; per accedere alla pagina del prodotto basterà toccare i box sottostanti. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni, se vorrai. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Uno smartphone con tante nuove funzioni

Lo smartphone è rinforzato con telaio Armor Aluminium, vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 e resistenza IP68. Questa gamma è stata sviluppata per offrire prestazioni IA avanzate e gestione termica ottimizzata. Inoltre, è presente una versione aggiornata di Bixby, rendendo l'interazione con l'assistente ancora più intuitiva e semplice, ma potrai usufruire anche di Gemini e Perplexity. Il comparto fotografico è così strutturato: ultra-grandangolare 12 MP F2.2, teleobiettivo 50 MP F1.8 con zoom di qualità ottica 2x, teleobiettivo 10 MP F2.4 con zoom di qualità ottica 3x e fotocamera frontale da 12 MP.

La batteria ha una capacità di 4.300 mAh, aspetto che potrebbe scoraggiare i più esigenti. Inoltre, non sono presenti opzioni per ridurre lo sfarfallio, ma in questo caso si tratta di una sfaccettatura che può risultare fastidiosa solo agli occhi più sensibili.