0

Il nuovo Galaxy S26 da 512 GB è già in sconto su Amazon al minimo storico

Se cerchi un nuovo smartphone e sei interessato al Samsung Galaxy S26, il modello base è in sconto su Amazon al minimo storico, permettendoti di risparmiare circa 250 €.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   06/03/2026
Galaxy S26

Su Amazon è disponibile il nuovo Galaxy S26 da 512 GB a 979 € invece di 1.229 €, permettendoti di risparmiare circa 250 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Di seguito riepiloghiamo tutte le colorazioni disponibili; per accedere alla pagina del prodotto basterà toccare i box sottostanti. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni, se vorrai. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Uno smartphone con tante nuove funzioni

Lo smartphone è rinforzato con telaio Armor Aluminium, vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 e resistenza IP68. Questa gamma è stata sviluppata per offrire prestazioni IA avanzate e gestione termica ottimizzata. Inoltre, è presente una versione aggiornata di Bixby, rendendo l'interazione con l'assistente ancora più intuitiva e semplice, ma potrai usufruire anche di Gemini e Perplexity. Il comparto fotografico è così strutturato: ultra-grandangolare 12 MP F2.2, teleobiettivo 50 MP F1.8 con zoom di qualità ottica 2x, teleobiettivo 10 MP F2.4 con zoom di qualità ottica 3x e fotocamera frontale da 12 MP.

Samsung presenta la serie Galaxy S26: si tratta dello smartphone più intuitivo di sempre Samsung presenta la serie Galaxy S26: si tratta dello smartphone più intuitivo di sempre

La batteria ha una capacità di 4.300 mAh, aspetto che potrebbe scoraggiare i più esigenti. Inoltre, non sono presenti opzioni per ridurre lo sfarfallio, ma in questo caso si tratta di una sfaccettatura che può risultare fastidiosa solo agli occhi più sensibili.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il nuovo Galaxy S26 da 512 GB è già in sconto su Amazon al minimo storico