5channel, la board che ha ispirato 4chan, è stata sospesa

Il sito ha una lunga storia: nasce come 2channel, fondato nel 1999 da Hiroyuki Nishimura, oggi noto anche come proprietario di 4chan . Nel 2014 la gestione passò a Watkins e nel 2017 la piattaforma fu rinominata 5channel. Ospita numerose bacheche di discussione organizzate per argomento ed è particolarmente attivo sui videogiochi, anche se nel corso degli anni è stato teatro di scandali e polemiche legate all'eccessiva libertà concessa al suo interno.

Il 6 marzo Jim Watkins, amministratore della board anonima 5channel , ha annunciato che il dominio principale del sito, 5ch.net, insieme a quello del sito collegato BBSPINK (bbspink.com), è stato sospeso permanentemente. Nonostante ciò, al momento il forum continua a funzionare utilizzando un dominio alternativo, 5ch.io.

La fine di un'epoca o solo un cambio di nome?

Secondo quanto riportato da Watkins sul suo account X, i domini 5ch.net e bbspink.com sono stati sospesi da Epik, il fornitore, perché alcuni contenuti pubblicati avrebbero violato i termini di servizio della società. In particolare, sarebbero stati segnalati materiali legati ad abusi su animali, il hce può stupire solo chi non conosce queste board.

Sebbene il messaggio originale sia stato cancellato, Watkins ha aggiunto che anche l'imageboard in lingua inglese 8chan (oggi noto come 8kun) potrebbe non riuscire a continuare a operare entro pochi giorni. Nel frattempo, l'amministratore sta cercando di far revocare la sospensione dei domini e ha invitato gli utenti a contattare Epik per chiedere chiarimenti.

Per ora 5channel resta accessibile tramite 5ch.io, ma la perdita del dominio storico potrebbe avere conseguenze significative sia sulla gestione del sito sia sulla sua accessibilità e visibilità online.