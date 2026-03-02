È morto Jacopo Camagni, disegnatore Marvel attivo anche in ambito videoludico

Tristissima notizia quella della morte del disegnatore italiano Jacopo Camagni all'età di 48 anni, noto per aver lavorato ai fumetti di Marvel e per progetti personali pubblicati da Panini Comics e Sergio Bonelli Editore.

Camagni era un disegnatore eclettico e dallo stile dinamico, che incrociò più volte anche le strade dei videogiochi. Ad esempio nel 2021 realizzò una copertina alternativa di Marvel's Guardians of the Galaxy per Square Enix, mentre recentemente aveva realizzato la copertina di un numero della rinata rivista PSM per Sprea, con cui aveva esordito alla fine degli anni '90, realizzando una copertina dedicata a Cool Boarders 4.