È morto Jacopo Camagni, disegnatore Marvel attivo anche in ambito videoludico

Tristissima notizia quella della morte del disegnatore italiano Jacopo Camagni all'età di 48 anni, noto per aver lavorato ai fumetti di Marvel e per progetti personali pubblicati da Panini Comics e Sergio Bonelli Editore.
Camagni era un disegnatore eclettico e dallo stile dinamico, che incrociò più volte anche le strade dei videogiochi. Ad esempio nel 2021 realizzò una copertina alternativa di Marvel's Guardians of the Galaxy per Square Enix, mentre recentemente aveva realizzato la copertina di un numero della rinata rivista PSM per Sprea, con cui aveva esordito alla fine degli anni '90, realizzando una copertina dedicata a Cool Boarders 4.
Una carriera ricca
Gli esordi di Camagni in ambito fumettistico risalgono a quegli anni, sulla rivista Mondo Naif di Kappa Edizioni. Aveva disegnato la storia Take Away scritta da Massimiliano De Giovanni. Per lo stesso editore ha realizzato un volume dedicato a Lupin III, supervisionato da Monkey Punch in persona, l'autore del personaggio.
Per Marvel Comics ha creato numerose opere, disegnando tavole per fumetti degli X-Men, Deadpool, Hawkeye e per alcune serie di Star Wars.
Tra le sue opere personali più celebri, spicanno la serie fantasy Nomen Omen, realizzata con Marco B. Bucci e Arcadia, il suo seguito. Dal 2022 aveva lavorato anche a Simulacri per Sergio Bonelli Editore, una miniserie che mescola elementi sentimentali a sovrannaturali.
Camagni è morto per le complicanze di un intervento al cuore. Molti i tributi che gli sono stati fatti in rete, compresi quelli dei suoi editori, come Panini Comics.
"Jacopo era un amico, un compagno di viaggio, un visionario, un grande disegnatore, e lascia un vuoto che facciamo fatica a comprendere," c'è scritto nel messaggio di Panini. "Lo vogliamo ricordare con le parole del nostro direttore Marco Lupoi: "Alcune giornate ti insegnano le verità piu profonde, mentre ti sbranano il cuore. Vola, Jacopo, vola. Oltre la vita, oltre la coscienza, nello spazio tra i mondi dove continuano a vivere gli eroi, gli sciamani, i sognatori.""
Ci uniamo al cordoglio per questa grande perdita, che priva la scena del fumetto italiano di uno dei suoi autori più apprezzati.