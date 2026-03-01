GTA 6 è stato aggiunto al database di PlayStation Store, sono in arrivo novità?

Il title ID di GTA 6 è stato aggiunto al database di PlayStation Store, il che potrebbe significare che ci sono novità in arrivo per l'atteso gioco sviluppato da Rockstar Games, che come sappiamo sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S dal 19 novembre.

A rivelare questo aggiornamento è stato il profilo di PlayStation Game Size, specializzato nel riportare i movimenti che avvengono "dietro le quinte" della piattaforma digitale Sony, e che ipotizza l'eventuale apertura delle prenotazioni per il nuovo capitolo della serie.

Certo, con un'uscita a novembre aprire i preorder già adesso sembrerebbe eccessivo, ma stiamo pur sempre parlando di Grand Theft Auto VI: stabilire un record assoluto di preordini nella storia di questo medium sarebbe senz'altro nelle corde di Rockstar Games.

Far partire le prenotazioni, inoltre, andrebbe a consolidare la data di uscita, dissipando qualsiasi dubbio sulla possibilità che si verifichi un nuovo rinvio, dando peraltro a Take-Two tantissimo tempo per costruire la propria campagna marketing di supporto al lancio.