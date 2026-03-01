3

GTA 6 è stato aggiunto al database di PlayStation Store, sono in arrivo novità?

Il profilo di PlayStation Game Size ha riportato l'aggiunta del title ID di GTA 6 al database di PlayStation Store, il che potrebbbe voler dire che ci sono novità in arrivo a breve per il gioco Rockstar.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   01/03/2026
I protagonisti di GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Articoli News Video Immagini

Il title ID di GTA 6 è stato aggiunto al database di PlayStation Store, il che potrebbe significare che ci sono novità in arrivo per l'atteso gioco sviluppato da Rockstar Games, che come sappiamo sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S dal 19 novembre.

A rivelare questo aggiornamento è stato il profilo di PlayStation Game Size, specializzato nel riportare i movimenti che avvengono "dietro le quinte" della piattaforma digitale Sony, e che ipotizza l'eventuale apertura delle prenotazioni per il nuovo capitolo della serie.

Certo, con un'uscita a novembre aprire i preorder già adesso sembrerebbe eccessivo, ma stiamo pur sempre parlando di Grand Theft Auto VI: stabilire un record assoluto di preordini nella storia di questo medium sarebbe senz'altro nelle corde di Rockstar Games.

L'editore di GTA 6 ricorda che non sta vendendo hamburger: il marketing deve essere delicato L'editore di GTA 6 ricorda che non sta vendendo hamburger: il marketing deve essere delicato

Far partire le prenotazioni, inoltre, andrebbe a consolidare la data di uscita, dissipando qualsiasi dubbio sulla possibilità che si verifichi un nuovo rinvio, dando peraltro a Take-Two tantissimo tempo per costruire la propria campagna marketing di supporto al lancio.

Il gioco più atteso di sempre?

Come sappiamo, si stanno verificando situazioni in cui l'attesa di GTA 6 assume i contorni di un evento davvero imperdibile, e stabilire un po' di ordine in tal senso potrebbe essere una strategia sensata per Take-Two, che peraltro deve anche chiarire alcuni aspetti distributivi legati al gioco.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

In primo luogo l'editore deve comunicare se GTA 6 avrà un prezzo più alto del normale oppure no, e un'eventuale apertura delle prenotazioni potrebbe finalmente porre fine alla discussione, in una maniera o nell'altra.

Ci sono inoltre tanti dettagli tecnici ancora avvolti dal mistero, ad esempio qualche mese fa un leaker ha riferito che GTA 6 girerà a 60 fps ma solo su PS5 Pro, e una conferma in tal senso potrebbe spingere in maniera significativa le vendite della console Sony.

#PlayStation Store
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
GTA 6 è stato aggiunto al database di PlayStation Store, sono in arrivo novità?