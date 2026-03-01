Call of Duty: Black Ops 7 presenta Paradox Junction con un inquietante trailer

Activision ha pubblicato un nuovo trailer cinematografico di Call of Duty: Black Ops 7, che potete vedere qui sotto nella versione doppiata in italiano, per presentare la mappa Paradox Junction, o "Intersezione Paradosso" come da traduzione nostrana.

Disponibile nell'ambito della Stagione 2: Furiosa, lo scenario riprenderà la storia della modalità Zombie dopo gli eventi di Astra Malorum, quando la squadra si ritrova trasportata in una versione alternativa dell'iconica mappa Nuketown, ben riconoscibile da alcuni elementi caratteristici.

A muovere i fili di tutto questo è il misterioso Warden, che nel trailer è protagonista di un intenso monologo e rivela la presenza di una donna imprigionata che, in qualche modo, fungerà da suo nuovo strumento di distruzione contro gli eroi della campagna Zombie.

Chi è la donna in questione? Tutto fa pensare che si tratti di Ava Jansen, rapita proprio da una figura misteriosa nelle sequenze finali della campagna Zombie di Call of Duty: Modern Warfare 3, ma cosa le è successo da allora?