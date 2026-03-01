Call of Duty: Black Ops 7 presenta Paradox Junction con un inquietante trailer

Activision ha pubblicato un nuovo trailer cinematografico di Call of Duty: Black Ops 7, che potete vedere qui sotto nella versione doppiata in italiano, per presentare la mappa Paradox Junction, o "Intersezione Paradosso" come da traduzione nostrana.
Disponibile nell'ambito della Stagione 2: Furiosa, lo scenario riprenderà la storia della modalità Zombie dopo gli eventi di Astra Malorum, quando la squadra si ritrova trasportata in una versione alternativa dell'iconica mappa Nuketown, ben riconoscibile da alcuni elementi caratteristici.
A muovere i fili di tutto questo è il misterioso Warden, che nel trailer è protagonista di un intenso monologo e rivela la presenza di una donna imprigionata che, in qualche modo, fungerà da suo nuovo strumento di distruzione contro gli eroi della campagna Zombie.
Chi è la donna in questione? Tutto fa pensare che si tratti di Ava Jansen, rapita proprio da una figura misteriosa nelle sequenze finali della campagna Zombie di Call of Duty: Modern Warfare 3, ma cosa le è successo da allora?
Una missione di salvataggio?
Dopo lo spettacolare trailer cinematografico di Astra Malorum, la campagna Zombie di Call of Duty: Black Ops 7 si conferma particolarmente ispirata sul piano narrativo e questo nuovo video ne è la conferma, ponendo le basi per ciò che ci attende nella mappa Paradox Junction.
È infatti probabile che in questa missione gli eroi dovranno liberare Ava dalla sua prigione e impedire che il Warden continui a sfruttare i poteri della donna legati all'Etere Oscuro, cercando nel frattempo di infliggere al villain una sconfitta che possa toglierlo di mezzo.
Per il momento la Stagione 2: Furiosa non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma stando ai rumor l'evento potrebbe partire il 12 marzo.