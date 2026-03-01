I giochi in uscita a marzo su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch 2

Dalle meccaniche extraction di Marathon alle spettacolari gare di Screamer, dalle missioni cooperative dell'espansione gratuita Ghost of Yotei: Legends ai coloratissimi scenari di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, passando per le atmosfere cozy di Pokémon Pokopia, gli scontri a fuoco di John Carpenter's Toxic Commando e le sensazionali coreografie di WWE 2K26, abbiamo davvero tanto di cui parlare .

Forse marzo è davvero "pazzerello" come dicono, a giudicare dalla grande quantità di giochi interessanti disponibili nel corso di questo mese: il piatto forte è probabilmente l'atteso Crimson Desert, ma a ben vedere non c'è che l'imbarazzo della scelta rispetto a una varietà di esperienze notevole, capace di soddisfare tutti i gusti e le esigenze.

Come già accaduto nella raccolta rimasterizzata dei primi due capitoli, anche in Legacy of Kain: Defiance Remastered è possibile passare in qualsiasi momento dall'estetica moderna a quella del 2004 , utilizzare la modalità foto per catturare le scene più evocative, sbloccare vari extra e approfittare di miglioramenti legati al sistema di navigazione.

La riedizione rimane fedele all'opera originale dal punto di vista della struttura, provvedendo però ad aggiornare la grafica portandola in alta definizione e valorizzando in questo modo tanto i personaggi quanto le ambientazioni. Vengono apportate anche alcune importanti modifiche al gameplay, su tutte l'introduzione di una visuale che può essere gestita liberamente e non è più fissa.

Il gioco consente di controllare entrambi i protagonisti e vivere la storia da entambe le prospettive: da una parte lo spettro Raziel, dall'altra il vampiro Kain, figure per certi versi speculari, sebbene mosse da una visione profondamente diversa e dotate di abilità che vanno non solo a influenzare il sistema di combattimento dell'avventura, ma incidono anche sulle fasi esplorative e persino il comparto narrativo.

Qualcosa si sta muovendo negli uffici di Crystal Dynamics, che questo mese lancia non uno bensì due diversi titoli dedicati a una saga storica che sembrava ormai dimenticata. Si parte con Legacy of Kain: Defiance Remastered, edizione appunto rimasterizzata del terzo capitolo della serie, quello in cui Raziel e Kain arrivano finalmente a scontrarsi.

Si nota inoltre una certa evoluzione sul piano tecnico e artistico: laddove l'originale Scott Pilgrim Vs. The World: The Game puntava a rievocare la grafica dei sistemi a 8 bit, EX adotta una pixel art più densa e dettagliata , arricchita da animazioni fluide e combinazioni di attacco più lunghe e spettacolari, con scenari stilizzati e una colonna sonora anche qui decisamente chiptune.

Rispetto al titolo del 2010, il sistema di combattimento di Scott Pilgrim EX appare più rifinito e variegato , con i personaggi del roster che possono contare su set di mosse differenti: da una parte abbiamo la coppia protagonista, più bilanciata; dall'altra figure come Lucas Lee, Roxy Richter, Todd e i gemelli Katayanagi, che vantano abilità davvero particolari e interessanti da utilizzare.

La trama del gioco, completamente inedita e realizzata in collaborazione con l'autore, ci porta in una Toronto mai così pericolosa e inquietante , le cui strade sono dominate da tre fazioni rivali che a un certo punto rapiscono i Sex Bob-Omb, spingendo Scott, Ramona e alcuni loro ex antagonisti a scendere in campo e a lottare per salvarli.

Sulla scia del successo della serie animata Scott Pilgrim Takes Off , gli sviluppatori di Tribute Games hanno pensato bene di riportare l'opera di Brian Lee O'Malley su PC e console con Scott Pilgrim EX , un picchiaduro a scorrimento che si pone per molti versi come il sequel spirituale dell'ormai classico Scott Pilgrim Vs. The World: The Game .

Dopo aver scelto uno fra i sei Telai disponibili (Distruttivo, Assassino, Ricognizione, Vandalo, Ladro e Triage), con anche la possibilità di lanciarci in pista privi di strumentazione, ci troveremo a esplorare mappe variegate, che alternano strutture di ricerca desolate e paesaggi ostili, affrontando sfide che si fanno man mano più complesse ed estreme mentre aumentano le eventuali ricompense.

Il nostro obiettivo nel gioco è appunto quello di infiltrarci all'interno di uno scenario , recuperare bottino ed effettuare l'estrazione prima che qualcuno ci elimini: una scommessa in cui la pianificazione, il sangue freddo e la quantità di munizioni disponibili possono fare la differenza fra sopravvivere e perdere tutto ciò che abbiamo raccolto fino a quel punto.

Ci siamo: a marzo debutta Marathon , la nuova esperienza in stile extraction firmata Bungie e ambientata su di una colonia spaziale abbandonata, divenuta teatro di scontri ad alta tensione fra squadre di Runner rivali e le forze di sicurezza dell'UESC, determinate a impedire che i primi possano accedere alle loro risorse e fuggire via indisturbati.

Sembra insomma che gli autori abbiano cercato di arricchire e migliorare l'esperienza sotto diversi punti di vista, consolidando l'impianto originale e puntando anche stavolta su di un comparto artistico in grado di portare sullo schermo sequenze davvero suggestive : abbiamo parlato di questo e altro quando abbiamo provato Planet of Lana 2: Children of the Leaf , lo scorso settembre.

La tematica ambientalista resta dunque centrale, in linea con la lore della serie, ma come detto sono state introdotte alcune novità : Mui può emettere una scarica elettrica per disattivare telecamere o neutralizzare nemici, e a un certo punto diventa addirittura in grado di coordinare le azioni di alcune altre creature, collaborando con Lana anche a distanza.

Il controllo diretto è ancora affidato alla giovane protagonista, mentre Mui risponde ai comandi impartiti, raggiungendo punti specifici dello scenario o attivando interruttori. Rispetto al passato, però, non saranno solo le macchine a rappresentare una minaccia : anche gli appartenenti alla stessa specie di Lana, determinati a sfruttare una nuova fonte energetica, mettono in pericolo l'equilibrio del pianeta.

Dopo il successo del primo capitolo, la serie sviluppata da Wishfully torna con un seguito che punta sulla continuità ma introduce anche nuove sfumature ludiche e narrative. Planet of Lana 2: Children of the Leaf si presenta infatti come un platform bidimensionale fortemente incentrato sugli enigmi ambientali , in cui ci viene chiesto di familiarizzare con le meccaniche condivise fra Lana e il fedele Mui.

La progressione è semplice e guidata da missioni narrative che introducono meccaniche come il taglio del legname o la riattivazione di fonti d'acqua, tutto pensato per un'esperienza principalmente single player ma che supporta anche una cooperativa per un massimo di quattro partecipanti. Occhio, però: gli amici possono aiutare a costruire e modellare il territorio, ma senza portarsi via i progressi effettuati.

La novità più interessante riguarda il protagonista: non un allenatore, bensì un Ditto abbandonato che si risveglia in una regione desertificata. Guidato dal Professor Tangrowth, scopre che il luogo un tempo era rigoglioso ma è stato misteriosamente abbandonato e così, grazie alla sua capacità di trasformarsi, utilizza strumenti da allenatore, apprende mosse come Pistolacqua e ridà vita all'ambiente, provvedendo anche alla sua ripopolazione.

Pokémon Pokopia espande l'universo dei Pokémon con un'originale esperienza cozy caratterizzata dalla presenza di elementi survival, gestionali e ruolistici. Nel gioco a tenere banco non sono palestre né leghe, bensì la ricostruzione di habitat, villaggi e strutture, partendo da un'area decadente che bisogna recuperare raccogliendo risorse e attirando nuovi Pokémon.

Ogni classe possiede equipaggiamenti esclusivi e ricompense estetiche al fine di valorizzare la progressione nell'ambito di tre modalità : Sopravvivenza, in cui dovremo affrontare ondate di nemici sempre più letali all'interno di quattro mappe per consolidare il controllo del territorio; Storia, con dodici missioni per due giocatori che, una volta completate, possono sbloccare la modalità Incursione: un assalto a quattro contro la roccaforte di uno dei sei boss finali.

L'espansione consente di scegliere il proprio personaggio fra quattro differenti tipologie : Samurai, esperta nell'uso dell'odachi e forte di un arsenale versatile; Arciera, specializzata con lo yari e dotata di un'arma extra a distanza; Mercenaria, munita di doppia katana e abilità tattiche; e Shinobi, letale con il kusarigama e votata alla furtività.

Disponibile gratuitamente per tutti i possessori di Ghost of Yotei , Legends ripropone la formula multiplayer cooperativa per quattro partecipanti già apprezzata ai tempi di Ghost of Tsushima , chiedendo ai giocatori di unire le proprie forze per affrontare nemici che in questo caso si spingono nel territorio del sovrannaturale, con versioni alternative e mostruose dei Sei di Yotei.

Gli eventi costringeranno infatti Aeta a sguainare spesso la spada e a combattere contro avversari sempre più forti, ricorrendo a tecniche di lotta davvero in uso nel Trecento che le consentono di brandire l'arma utilizzando posizioni differenti e alternando gli stili per dar vita a combinazioni devastanti, con la possibilità di potenziare il repertorio di mosse nel corso della campagna.

La trama racconta le vicende di Mio, una ragazza alla disperata ricerca della sorella gemella scomparsa , che pare sia stata condotta in un villaggio abbandonato e infestato dagli spettri, che avremo modo di percepire e persino di combattere ricorrendo all'iconica Camera Obscura: una macchina fotografica in grado di interagire con le energie sprigionate da queste oscure presenze per scacciarle e dissiparle.

Sul piano del gameplay gli sviluppatori di Spiders hanno promesso un sostanziale focus sulla libertà d'azione , che si traduce nell'implementazione di meccaniche che regolano i dialoghi e le interazioni donandogli un certo spessore, e a cui si aggiunge una sorta di visione speciale che consente al protagonista di seguire tracce e scoprire indizi.

La trama di GreedFall 2: The Dying World utilizza tuttavia questo preambolo soltanto per porre delle basi che ben presto portano il racconto a diventare più complesso e sfaccettato , fra intrighi politici e colpi di scena che ci vedranno esplorare ambientazioni inedite come la Città Stellare di Olima e l'impero di Deutan, incontrando lungo il cammino avversari o potenziali alleati.

Nel gioco ci troveremo a vestire i panni di un personaggio nato nella terra mistica di Teer Fradee , che sta per sottoporsi al rituale che lo consacrerebbe come guida spirituale del suo popolo ma viene improvvisamente rapito e condotto nel continente nemico di Gacane, dove si ritroverà a dover sopravvivere mentre cerca disperatamente un modo per tornare a casa.

GreedFall 2: The Dying World segna il ritorno dell'affascinante RPG fantasy creato da Spiders, in questo caso con un prequel che si svolge tre anni prima rispetto alla storia del capitolo originale e che si pone idealmente come il perfetto punto di ingresso per gli utenti che ancora non conoscono la serie ma ne sono sempre stati affascinati.

Proprio la presenza dei veicoli si pone come una novità di rilievo , che punta a fare di John Carpenter's Toxic Commando una curiosa via di mezzo fra World War Z e MudRunner , unendo dunque le meccaniche sparatutto dei più celebri zombie shooter alla strategia e allo spessore legati all'impiego di vetture che possano darci una possibilità in più di sopravvivere all'orrore.

Ogni personaggio possiede infatti abilità peculiari che gli conferiscono un peso specifico nel team, e che vanno sfruttate al meglio perché il gruppo possa superare le sfide sempre più difficili che vedremo comparire lungo il cammino, in un mix fatto di umorismo irriverente, atmosfere tese e veicoli personalizzabili con cui spostarsi rapidamente all'interno delle mappe, magari travolgendo qualche mutante.

Gli unici che possono fermare questa minaccia sono i componenti di una squadra di mercenari armati fino ai denti , pronti a entrare nel territorio nemico per fare a pezzi le orde di creature che lo presidiano e abbattere lo Sludge God, nell'ambito di scontri a fuoco assolutamente frenetici in cui la collaborazione diventa ben presto un elemento centrale.

Rispetto ai precedenti capitoli di Monster Hunter Stories, la trama di Twisted Reflection punta a consegnarci una visione più matura della saga , meno fumettosa e più incline a focalizzarsi sulla drammaticità di una guerra che non sembra risparmiare nessuno e che segna il debutto di creature mai così potenti e pericolose.

Capcom rilancia il suo spin-off di successo con Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection , accompagnandoci ancora una volta in un mondo in cui i mostri non sono necessariamente creature a cui dare la caccia e abbattere, bensì potenziali compagni di avventura che possono fare la differenza in uno scenario segnato inevitabilmente dai conflitti.

Naturalmente, oltre ai numeri gli sviluppatori hanno badato anche alla sostanza, andando a rifinire il gameplay e semplificando alcuni meccanismi per aggiungere dinamicità agli incontri, puntando al contempo su un comparto tecnico ancora più impressionante nel riprodurre l'aspetto delle tantissime superstar disponibili nel gioco.

Oltre alle immancabili modalità Universe e GM, WWE 2K26 potenzia ulteriormente l'editor per le creazioni, introducendo nuovi strumenti per personalizzare i lottatori e una quantità di slot di salvataggio sostanzialmente superiore, aggiungendo anche stipulazioni inedite , nuove arene e una coppia di brillanti commentatori come Wade Barrett e Booker T oltre al classico Michael Cole.

A questi contenuti si aggiunge una modalità La Mia Ascesa ridisegnata per raccontare trame inedite e una The Island completamente rinnovata , più ampia e con basi narrative apparentemente solide, che vedono la presenza di tre diverse fazioni a cui potremo affiliarci nel tentativo di controllare l'isola dopo l'addio del suo precedente governatore, Roman Reigns.

Disponibile in ben quattro differenti edizioni, WWE 2K26 è determinato a imporsi come il miglior episodio di sempre per la serie prodotta da 2K Games, grazie a un roster mai così ricco, che include oltre quattrocento lottatori , nonché a una modalità Showcase dedicata alla carriera di CM Punk ma soprattutto ai match che il Best in the World non ha avuto modo di disputare durante la sua assenza dalla WWE.

Crimson Desert

In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 19 marzo

È passato davvero parecchio tempo da quando Crimson Desert è stato annunciato per la prima volta, ma finalmente ci siamo: l'ambizioso action adventure sviluppato da Pearl Abyss sta per fare il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e si prepara a coinvolgerci in un'esperienza ricca ed entusiasmante, in cui seguiremo le vicende del guerriero mercenario Kliff.

Quando il suo villaggio viene devastato dall'attacco di una fazione rivale, Kliff si ritrova a dover affrontare le insidie di un continente in guerra, nel tentativo di trovare i suoi compagni sopravvissuti e ricostruire la gilda così da rispondere all'offensiva e annientare una volta per tutte i nemici del clan Black Bears. Per fortuna non sarà solo in questo viaggio e potrà contare sull'aiuto di alcuni importanti alleati che si uniranno a lui lungo il cammino.

L'elemento dell'esplorazione e i combattimenti si alternano in Crimson Desert, mettendoci a disposizione un ampio repertorio di mosse e di possibilità: il nostro personaggio è in grado di eseguire combinazioni assolutamente spettacolari, lanciare incantesimi e sferrare attacchi in grado di portare distruzione all'interno degli scenari, ma anche attuare strategie difensive dallo spessore sorprendente, che aggiungono consistenza agli scontri.

Il protagonista di Crimson Desert con i suoi compagni

Quando abbiamo provato Crimson Desert, lo scorso settembre, il titolo di Pearl Abyss ci ha colpiti tanto in positivo quanto in negativo, in quest'ultimo caso per via di un'eccessiva complessità legata ai controlli e alle interazioni: i mesi che sono passati da allora saranno stati sfruttati dagli sviluppatori per ottimizzare e rifinire questi aspetti del gioco? Lo scopriremo presto.