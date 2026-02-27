Apple ottiene la certificazione NATO Restricted: gli iPhone e iPad consumer possono essere utilizzati per gestire documenti riservati

NATO ha deciso di inserire iPhone e iPad nel NIAPC (NATO Information Assurance Product Catalogue), il registro ufficiale dei prodotti di cybersicurezza approvati per uso operativo dai Paesi membri. È la prima volta che dispositivi consumer entrano nel catalogo, un passaggio storico che segna un cambio di paradigma nella sicurezza governativa.
Il livello ottenuto è NATO Restricted, il primo gradino della scala di classificazione, che consente la gestione di informazioni la cui divulgazione potrebbe arrecare danno agli interessi dell'Alleanza. La novità è significativa non solo per il risultato in sé, ma perché riguarda gli stessi dispositivi che milioni di persone utilizzano ogni giorno.
Cosa implica l'approvazione della NATO di questi device Apple?
L'approvazione consente ai funzionari di accedere a documenti classificati fino al livello Restricted utilizzando le app Mail, Calendario e Contatti di Apple, gestite tramite un normale sistema MDM (Mobile Device Management), già diffuso in ambito aziendale. Non è richiesto software aggiuntivo né configurazioni dedicate.
Il percorso è partito dalla Germania, dove il BSI (Ufficio federale per la sicurezza informatica) ha commissionato approfondite analisi tecniche su iOS e iPadOS. Dopo l'approvazione per l'uso governativo tedesco, la valutazione è stata estesa ai requisiti NATO, portando all'inserimento ufficiale nel catalogo. La dicitura "with indigo configuration" presente nel registro non indica modalità speciali: è semplicemente il nome interno del processo di valutazione.
Quali tecnologie Apple hanno reso possibile l'approvazione della NATO?
Le tecnologie che hanno reso possibile la certificazione includono Face ID, Secure Enclave, crittografia avanzata post-quantistica e funzioni come Memory Integrity Enforcement, disponibili sui più recenti chip Apple Silicon. Secondo Ivan Krstić, VP of Security Engineering and Architecture di Apple, è la prima volta che protezioni nate per il mercato consumer ottengono una certificazione NATO.
In passato, la NATO ha utilizzato soluzioni come BlackBerry, certificata nel 2013, e dispositivi Samsung con piattaforma Knox, oltre a sistemi come Sectra Tiger/R. Tuttavia, queste soluzioni richiedevano hardware dedicato o software specializzato. Oggi, invece, lo stesso iPhone che custodisce foto personali può essere utilizzato da un funzionario NATO per proteggere documenti riservati.