Apple ottiene la certificazione NATO Restricted: gli iPhone e iPad consumer possono essere utilizzati per gestire documenti riservati

La NATO ha inserito iPhone e iPad nel catalogo NIAPC con certificazione NATO Restricted. È la prima volta che dispositivi consumer possono gestire documenti classificati.

NATO ha deciso di inserire iPhone e iPad nel NIAPC (NATO Information Assurance Product Catalogue), il registro ufficiale dei prodotti di cybersicurezza approvati per uso operativo dai Paesi membri. È la prima volta che dispositivi consumer entrano nel catalogo, un passaggio storico che segna un cambio di paradigma nella sicurezza governativa. Il livello ottenuto è NATO Restricted, il primo gradino della scala di classificazione, che consente la gestione di informazioni la cui divulgazione potrebbe arrecare danno agli interessi dell'Alleanza. La novità è significativa non solo per il risultato in sé, ma perché riguarda gli stessi dispositivi che milioni di persone utilizzano ogni giorno.

Cosa implica l'approvazione della NATO di questi device Apple? L'approvazione consente ai funzionari di accedere a documenti classificati fino al livello Restricted utilizzando le app Mail, Calendario e Contatti di Apple, gestite tramite un normale sistema MDM (Mobile Device Management), già diffuso in ambito aziendale. Non è richiesto software aggiuntivo né configurazioni dedicate. Il MacBook economico di Apple potrebbe avere 8 limitazioni da tenere a mente Il percorso è partito dalla Germania, dove il BSI (Ufficio federale per la sicurezza informatica) ha commissionato approfondite analisi tecniche su iOS e iPadOS. Dopo l'approvazione per l'uso governativo tedesco, la valutazione è stata estesa ai requisiti NATO, portando all'inserimento ufficiale nel catalogo. La dicitura "with indigo configuration" presente nel registro non indica modalità speciali: è semplicemente il nome interno del processo di valutazione.