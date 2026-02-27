Crisi delle RAM: nel 2026 le vendite di smartphone crolleranno del 13%, ma Apple ne risentirà meno

Uno dei peggiori cali nelle vendite di smartphone degli ultimi 20 anni: questo è il rapporto dell'IDC (via Bloomberg). Si prevede infatti un calo delle vendite del 13% nel 2026, il crollo più significativo dal periodo del COVID. La causa principale è la crisi delle RAM, che sta coinvolgendo diversi settori e mettendo in difficoltà molte aziende. Le conseguenze sono significative: costi più elevati, forniture limitate e una riduzione degli acquisti, salvo alcune eccezioni.

Un calo delle vendite di 160 milioni rispetto al 2025 Secondo quanto riportato, l'IDC prevede un calo delle vendite di 160 milioni rispetto allo scorso anno. Più precisamente, si prevede che i produttori di smartphone spediranno 1,1 miliardi di dispositivi, rispetto a 1,26 miliardi del 2025. Come anticipato, l'azienda ha rivisto al ribasso del 13% le stime sulle spedizioni di smartphone per il 2026. Si tratterebbe quindi del primo calo su base annua dal 2023, ma potrebbe avere un impatto sul mercato ancora più significativo di quello registrato durante la pandemia. I dati (Fonte: IDC) L'azienda non prevede alcun miglioramento prima della metà del 2027, facendo riferimento sia alla disponibilità effettiva dei componenti che dei prezzi. Tuttavia, i dispositivi premium non dovrebbero subire un impatto così forte. Nabila Popal, Senior Research Director di IDC, ha dichiarato a Bloomberg che "i giorni degli smartphone economici sono finiti", suggerendo che la categoria di dispositivi sotto i 100 dollari è praticamente destinata all'estinzione. "I dazi doganali e la crisi pandemica sembrano uno scherzo in confronto a questo", ha detto. "Il mercato degli smartphone subirà un cambiamento radicale entro la fine di questa crisi, in termini di dimensioni, prezzi medi di vendita e panorama competitivo. Non prevediamo che la situazione si alleggerisca almeno fino alla metà del 2027".