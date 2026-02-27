Google annuncia Nano Banana 2 per Gemini: ecco tutte le novità per le immagini generate con l'IA

Il precedente Nano Banana aveva ottenuto ampia visibilità grazie alla rapidità con cui permetteva di creare e modificare immagini, mentre la versione Pro aveva introdotto funzioni più avanzate pensate per flussi di lavoro professionali. Il nuovo modello mira a unire i due approcci, offrendo una combinazione di velocità, capacità di elaborazione e qualità visiva.

Come funziona e cosa offre Nano Banana 2

Il cuore dell'aggiornamento riguarda la fusione tra le competenze dei modelli più completi e le prestazioni dei sistemi ottimizzati per l'esecuzione rapida. L'azienda definisce Nano Banana 2 come un'evoluzione capace di mantenere l'accesso alla conoscenza del mondo reale, attingendo alle informazioni impiegate dal modello Gemini, e allo stesso tempo di operare con tempi di risposta decisamente più brevi. Questo consente di lavorare in modo iterativo, con modifiche successive che richiedono pochi istanti, caratteristica preziosa sia per chi prototipa contenuti visuali sia per chi necessita di soluzioni immediate.

"Ecco una rappresentazione visiva della complessa timeline di The Legend of Zelda, organizzata come una vera e propria indagine poliziesca su una lavagna di sughero" (Gemini)

Quando abbiamo chiesto "uno schema che rappresenti la timeline di The Legend of Zelda come se fosse la lavagna di un investigatore che segue un serial killer", il chatbot ci ha restituito l'immagine qua sopra. "In questa mappa investigativa", ci ha spiegato Gemini, "ho ripercorso i vari rami temporali nati dagli eventi di Ocarina of Time, collegando ogni epoca e gioco con fili rossi, foto di repertorio e appunti manoscritti per svelare il mistero che unisce l'intera saga fino a Tears of the Kingdom".

Tornando al comunicato, uno degli aspetti più evidenziati riguarda la capacità di trattare testo e immagini in modo più accurato. Nano Banana 2 permette di generare scritte chiare e leggibili, utili per mockup pubblicitari, biglietti o materiali informativi. Risulta inoltre possibile tradurre e localizzare gli elementi testuali direttamente all'interno delle immagini, mettendo a disposizione strumenti utili per la condivisione di contenuti in più lingue senza dover ricorrere a software esterni.

La nuova versione introduce miglioramenti mirati sul fronte del controllo creativo. Il modello è in grado di mantenere la coerenza tra più soggetti e oggetti all'interno della stessa scena, caratteristica importante per la realizzazione di storyboard, serie di illustrazioni o narrazioni visive. L'aderenza alle istruzioni appare più solida rispetto alle versioni precedenti, consentendo di trasferire in modo più fedele le indicazioni complesse fornite dagli utenti. Una gestione più precisa delle proporzioni e della risoluzione permette inoltre di produrre contenuti adatti a contesti differenti, dai post verticali fino a immagini destinate a schermi ad alta definizione.

"Fotografia flat lay di alta qualità che compone un'infografica fai-da-te per spiegare in modo semplice come funziona il ciclo dell'acqua, disposta su uno sfondo grigio chiaro materico e pulito. Il racconto visivo si sviluppa da sinistra a destra attraverso passaggi chiari. Semplici frecce nere pulite sono disegnate a mano sullo sfondo per guidare lo sguardo dell'osservatore. L'atmosfera generale è educativa, moderna e facile da comprendere. L'immagine è scattata con una prospettiva dall'alto (a volo d'uccello) con un'illuminazione morbida e uniforme che riduce al minimo le ombre e mantiene il focus sul processo"

Oltre alla coerenza dei soggetti, si registra un incremento nella qualità visiva complessiva. L'illuminazione appare più naturale, le texture più dettagliate e la profondità delle scene risulta più convincente. L'obiettivo è offrire immagini dall'aspetto professionale senza rinunciare alla rapidità che ha caratterizzato i modelli precedenti, con un equilibrio tra estetica e prestazioni pensato per soddisfare diversi ambiti di utilizzo.

Nano Banana 2 viene distribuito in numerosi servizi della piattaforma. Nell'app Gemini sostituirà il modello Pro come tecnologia predefinita nelle modalità principali, anche se gli abbonati ai livelli più avanzati continueranno ad avere accesso a Nano Banana Pro tramite le opzioni aggiuntive del menu. Il modello arriva anche nella ricerca, sia nell'AI Mode sia in Lens, e sarà disponibile su dispositivi mobili e browser, con una copertura estesa a nuovi paesi e nuove lingue. È inoltre utilizzabile tramite AI Studio, API Gemini e tramite la piattaforma cloud con Vertex AI, entrando anche nei flussi di lavoro di strumenti come Flow e le soluzioni pubblicitarie integrate nei servizi dell'azienda.

Un altro punto rilevante riguarda gli strumenti per la verifica delle immagini generate tramite IA. Nano Banana 2 può essere combinato con le tecnologie SynthID e con le credenziali C2PA, pensate per segnalare in modo interoperabile l'origine dei contenuti. Secondo i dati diffusi, la funzione SynthID è stata usata decine di milioni di volte negli ultimi mesi, contribuendo a migliorare la trasparenza sulla provenienza delle immagini, dei video e dei file audio generati con i modelli dell'azienda. L'integrazione delle credenziali C2PA all'interno dell'app Gemini è prevista a breve e punta a fornire informazioni ancora più chiare sull'intero processo di creazione.