Google Chrome introduce la modalità Split View e altre funzioni pensate per la produttività

Google ha ufficialmente annunciato tre nuove funzioni in arrivo sul browser Chrome . Si tratta di novità pensate per ottimizzare la produttività e il multitasking, permettendo agli utenti di eseguire attività in modo più fruibile. Prima di spiegarvi tutti i dettagli, specifichiamo che due novità sono già attive per alcuni utenti, mentre altre potrebbero essere ancora in fase di distribuzione graduale.

Tre novità per il multitasking

Partiamo dalla prima novità, ovvero la modalità Split View basata sulla visualizzazione di due schede affiancate. Alcuni utenti hanno già potuto provarla in precedenza, dato che era già presente su Edge e Opera. Come potete vedere dall'immagine sottostante, basterà cliccare con il tasto destro del mouse su una determinata scheda, selezionando poi la modalità in questione. Che si tratti di prendere appunti durante una riunione o di confrontare diversi documenti, è sicuramente molto utile.

Split View

"Il nostro lavoro con i primi tester ha dimostrato che la modalità Split View sta già aiutando le persone a svolgere più attività contemporaneamente e a essere più produttive sul web", ha scritto Google. "Un insegnante ci ha raccontato di usarla per correggere i compiti in classe in modo più semplice, altri l'adorano per prendere appunti mentre guardano video su YouTube, e gli sviluppatori la utilizzano persino per consultare la documentazione mentre scrivono codice".

A tal proposito, da oggi è possibile annotare i PDF direttamente nel browser, senza dover scaricare i file manualmente o usare software esterni. Si aprirà quindi una barra degli strumenti che consentirà di aggiungere note, correggere parti del testo o evidenziare alcune sezioni senza mai uscire dal browser.

Annotare i PDF su Chrome

Passiamo quindi alla terza novità. La nuova opzione permette di salvare i PDF su Google Drive, semplificando il processo di archiviazione e riducendo i passaggi manuali, in modo da avere accesso immediato da qualsiasi dispositivo. Come vi abbiamo anticipato, quest'ultima opzione è ancora in fase di distribuzione graduale.