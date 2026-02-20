Chrono Trigger Remake potrebbe essere il sviluppo, secondo un insider

In effetti, non è la prima volta che si parla di una cosa del genere, con il grande classico di Square Enix che ricorre tra i possibili titoli protagonisti di rifacimenti, in effetti con una certa logica.

A riferire di questa possibilità è stato l'utente " John Harker ", che è intervenuto sul forum di ResetEra dando praticamente per certo che un Chrono Trigger remake sia in sviluppo, ma ovviamente non possiamo certo dare la cosa per scontata, limitandoci a riportarla come voce di corridoio.

Torna in auge la voce di corridoio secondo la quale un remake di Chrono Trigger sarebbe in sviluppo , in questo caso da parte di un insider che non si faceva sentire da diverso tempo ma che è considerato generalmente piuttosto attendibile.

Il 30° anniversario potrebbe essere l'occasione giusta

Non sono state riportate informazioni precise al riguardo, semplicemente, l'insider in questione ha riferito che "la roba di Chrono è già in sviluppo", suggerendo dunque di sperare in altre cose, come un seguito di Triangle Strategy o un vero e proprio seguito di Final Fantasy Tactics.

Personaggi di Chrono Trigger

In pratica, l'utente è come se desse per scontato che un remake di Chrono Trigger sia già in sviluppo da tempo, ma a dire il vero non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale al riguardo.

Uscito nel 1995 su Super Nintendo, Chrono Trigger rimane uno dei JRPG più importanti e significativi dell'intero genere, caratterizzato da una storia complessa e profonda, personaggi ben caratterizzati e notevoli cambi di ambientazione ed epoche storiche.

Il gioco creato da Hironobu Sakaguchi è tra i più richiesti in termini di remake, e vista la tendenza attuale di Square Enix non stupirebbe se un progetto del genere fosse realtà.

D'altra parte, si festeggia quest'anno proprio il 30° anniversario del gioco e qualcosa potrebbe venire fuori: per il momento è stato annunciato un nuovo album orchestrale, mentre anche Yuji Horii, creatore di Dragon Quest, non sembra abbia smentito la possibilità di un remake.