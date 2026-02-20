Chrono Trigger Remake potrebbe essere il sviluppo, secondo un insider

Torna in auge la voce di corridoio secondo la quale un remake di Chrono Trigger sarebbe in sviluppo, in questo caso da parte di un insider che non si faceva sentire da diverso tempo ma che è considerato generalmente piuttosto attendibile.
A riferire di questa possibilità è stato l'utente "John Harker", che è intervenuto sul forum di ResetEra dando praticamente per certo che un Chrono Trigger remake sia in sviluppo, ma ovviamente non possiamo certo dare la cosa per scontata, limitandoci a riportarla come voce di corridoio.
In effetti, non è la prima volta che si parla di una cosa del genere, con il grande classico di Square Enix che ricorre tra i possibili titoli protagonisti di rifacimenti, in effetti con una certa logica.
Il 30° anniversario potrebbe essere l'occasione giusta
Non sono state riportate informazioni precise al riguardo, semplicemente, l'insider in questione ha riferito che "la roba di Chrono è già in sviluppo", suggerendo dunque di sperare in altre cose, come un seguito di Triangle Strategy o un vero e proprio seguito di Final Fantasy Tactics.
In pratica, l'utente è come se desse per scontato che un remake di Chrono Trigger sia già in sviluppo da tempo, ma a dire il vero non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale al riguardo.
Uscito nel 1995 su Super Nintendo, Chrono Trigger rimane uno dei JRPG più importanti e significativi dell'intero genere, caratterizzato da una storia complessa e profonda, personaggi ben caratterizzati e notevoli cambi di ambientazione ed epoche storiche.
Il gioco creato da Hironobu Sakaguchi è tra i più richiesti in termini di remake, e vista la tendenza attuale di Square Enix non stupirebbe se un progetto del genere fosse realtà.
D'altra parte, si festeggia quest'anno proprio il 30° anniversario del gioco e qualcosa potrebbe venire fuori: per il momento è stato annunciato un nuovo album orchestrale, mentre anche Yuji Horii, creatore di Dragon Quest, non sembra abbia smentito la possibilità di un remake.