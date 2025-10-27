Chrono Trigger avrà un nuovo album orchestrale, tra i festeggiamenti di Square Enix per i 30 anni del gioco

All'interno del disco troviamo dunque nuove versioni arrangiate per orchestra di alcune delle più famose musiche presenti nello storico gioco di Square Enix, rielaborate per l'occasione e con un ovvio incremento di strumenti.

L'album si chiama "Melodies that resonate across time" e verrà lanciato sempre nel mese di gennaio o comunque all'inizio del 2026 , proponendo le musiche che verranno eseguite in occasione del concerto Chrono Trigger Orchestra Concert, previsto nel medesimo mese in Giappone, in occasione delle celebrazioni per il 30° anniversario.

Square Enix ha intenzione di celebrare il 30° anniversario di Chrono Trigger anche con il lancio di un nuovo album orchestrale con le musiche del celebre JRPG, che sono state riarrangiate in occasione del concerto dedicato che si terrà a gennaio.

Nuove versioni delle musiche storiche

Non sappiamo, al momento, se sia previsto un lancio globale per questo disco: per il momento l'annuncio riguarda il mercato giapponese ed è strettamente connesso con il concerto e le celebrazioni locali per il 30° anniversario.



Tra le iniziative siamo ancora in attesa di eventuali risvolti sul fronte videoludico vero e proprio, ma per il momento non ci sono informazioni su possibili rilanci del gioco in qualche forma.

Il disco contrerà 10 tracce, nella fattispecie:

Presentiment / Chrono Trigger

Secret of the Forest / Wind Scene

Courage and Pride / Frog's Theme

Lab 16's Ruin / Robo's Theme

The Day the World Revived / Lavos' Theme

Brink of Time / Delightful Spekkio / Fanfare 3

Primitive Mountain / Ayla's Theme

Determination / Wings That Cross Time

World Revolution / Last Battle

To Far Away Times

Nei mesi scorsi, sembrava che un Chrono Trigger Remake fosse stato svelato dal creatore di Dragon Quest al Comicon Napoli, ma la questione si è poi rivelata un fraintendimento.