Chrono Trigger è il miglior JRPG che sia mai stato realizzato, per il director di The Outer Worlds 2

Per chi non lo conoscesse, Chrono Trigger risale all'epoca Super Nintendo e molti appassionati del genere lo preferiscono ai Final Fantasy e ai Dragon Quest . Secondo Adler non ci sono paragoni con gli altri titoli dello stesso genere.

Brandon Adler, il game director di The Outer Worlds 2 , ha dichiarato nella nuova puntata del podcast My Perfect Console di Simon Parkin che Chrono Trigger è il miglior gioco di ruolo giapponese mai realizzato . Il motivo? Non c'è grind, il che, secondo lui, è un punto di forza inarrivabile.

"Consideriamo solo la grafica e la musica," ha detto Adler. "Esteticamente, il gioco è magnifico su così tanti fronti. Riesco ancora a sentire la musica. I personaggi hanno avuto un impatto enorme e facevano cose davvero interessanti, anche per quanto riguarda i sistemi alla loro base, come le tecniche utilizzate."

Uno dei momenti topici di Chrono Trigger

"Ricordo quando potevi combinare le tecniche," ha aggiunto Adler. "Sembrava una cosa completamente nuova che non avevo mai visto. E pensavo: 'Come mai nessuno l'ha mai fatto prima?' Mi sembrava di sperimentare un nuovo livello di game design e di immersione, con tutti quei personaggi che lavoravano insieme come parte di una squadra."

Secondo Adler, uno degli aspetti più sottovalutati di Chrono Trigger è il suo "ritmo incredibile", in cui si può completare la quest principale senza dover fare grinding, ignorando molte missioni secondarie. Adler ammette che alcuni apprezzano il grinding, ma afferma che "è comunque grinding", ossia qualcosa che spezza il ritmo narrativo.