Motorola pronta al doppio colpo: dopo il Signature, emergono leak e dettagli sul razr book-style

Un leak anticipa due nuovi smartphone Motorola: il Razr Fold, primo pieghevole book-style dell'azienda, e il Motorola Signature, flagship ultrasottile.

Motorola sembra pronta a inaugurare una nuova fase della propria strategia mobile con due dispositivi molto attesi: il Razr Fold, primo smartphone pieghevole "book-style" dell'azienda, e il nuovo flagship ultrasottile Motorola Signature. Le informazioni emergono da un leak firmato dal noto insider Evan Blass, che anticipa i piani del brand a pochi giorni da un evento ufficiale. Il Motorola Razr Fold rappresenterebbe un cambio di rotta significativo rispetto alla storica linea Razr a conchiglia. Al momento, i dettagli sono limitati: un'unica slide proveniente da una presentazione marketing mette in evidenza il sistema fotografico, i display e l'integrazione dell'intelligenza artificiale, promettendo di stabilire un "nuovo standard per ciò che è possibile in un dispositivo pieghevole".

Molte più info sul Motorola Signature... Non sono ancora noti dati tecnici precisi relativi al futuro device della linea razr, come dimensioni, processore o capacità della batteria, ma l'enfasi su fotocamere e IA suggerisce un prodotto di fascia premium, pensato per competere direttamente con i foldable di Samsung e Google. Il nuovo flagship Motorola si mostra: dal primo render del Signature emergono design e accessori... tra cui una penna Molto più chiaro è invece il quadro del Motorola Signature, inizialmente trapelato come Motorola Edge 70 Ultra e successivamente rinominato. Questo smartphone non pieghevole si propone come il nuovo top di gamma dell'azienda, puntando su potenza, design e versatilità. Al suo interno troveremo il nuovo Snapdragon 8 Gen 5, affiancato da 12 o 16 GB di RAM.