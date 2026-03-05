1

Amazon offre 13 giochi gratis a marzo per gli abbonati a Prime, si espande il catalogo di Luna

Amazon regala 13 giochi PC a marzo per gli abbonati Prime e amplia il catalogo di Luna con nuovi titoli come Control Ultimate Edition, Lara Croft and the Temple of Osiris e Mortal Shell.

05/03/2026
Jesse Faden, la protagonista di Control

Amazon ha presentato i nuovi giochi PC gratuiti di marzo per gli abbonati a Prime, insieme ai titoli che andranno ad arricchire il catalogo del servizio di cloud gaming Amazon Luna. Unendole abbiamo una line-up davvero ricca e variegata.

Calendario dei giochi da riscattare gratuitamente a marzo

Come da tradizione, i nuovi titoli da riscattare gratuitamente veranno concessi a scaglioni ogni giovedì. I primi sono già disponibili da oggi, 5 marzo: Tiny Tina's Assault on Dragon's Keep: A Wonderlands One‑Shot, Tattoo Tycoon e Siege of Avalon.

I giochi riscattabili a marzo di Prime
Tutti i giochi possono essere riscattati tramite questo link: dopo aver effettuato l'accesso con il proprio account, basta cliccare su "Riscatta" per ottenere un codice da utilizzare sullo store indicato (Steam, GOG, Epic Games Store) o tramite l'app Amazon Games per PC.

Di seguito tutti i giochi gratuiti in arrivo a marzo:

Già disponibili

  • Tiny Tina's Assault on Dragon's Keep: A Wonderlands One-Shot - Epic Games Store
  • Tattoo Tycoon - Codice GOG
  • Siege of Avalon - Epic Games Store

12 marzo

  • Total War: Rome II - Emperor Edition - Epic Games Store
  • Turmoil - Epic Games Store
  • Veil of Darkness - Codice GOG
  • Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder - Codice GOG
19 marzo

  • Sir Questionnaire - Codice GOG
  • Rebel Galaxy - Codice GOG
  • Total War: Three Kingdoms - Epic Games Store

26 marzo

  • Chimp Quest: Spirit Isle - Codice Legacy Games
  • Phantasie Memorial Set - Codice GOG
  • Deep Sky Derelicts - Amazon Games App

Le novità per Amazon Luna

Come accennato in apertura, anche il catalogo del servizio di streaming Amazon Luna si arricchisce a marzo con diversi nuovi titoli. La line‑up del mese è guidata da Control Ultimate Edition, Lara Croft and the Temple of Osiris e Mortal Shell.

Alcuni dei nuovi giochi di Amazon Luna
Game Night

  • The Game of Life 2
  • Lara Croft and the Temple of Osiris

Luna Standard

  • Control: Ultimate Edition
  • Wobbly Life
  • Overcooked!
  • House of Golf 2
  • ClayFighter
  • Mortal Shell

Che ne pensate dell'offerta proposta da Amazon Luna per gli abbonati a Prime a marzo? Raccontantecelo nei commenti.

