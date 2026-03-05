Amazon offre 13 giochi gratis a marzo per gli abbonati a Prime, si espande il catalogo di Luna

Amazon ha presentato i nuovi giochi PC gratuiti di marzo per gli abbonati a Prime, insieme ai titoli che andranno ad arricchire il catalogo del servizio di cloud gaming Amazon Luna. Unendole abbiamo una line-up davvero ricca e variegata.
Calendario dei giochi da riscattare gratuitamente a marzo
Come da tradizione, i nuovi titoli da riscattare gratuitamente veranno concessi a scaglioni ogni giovedì. I primi sono già disponibili da oggi, 5 marzo: Tiny Tina's Assault on Dragon's Keep: A Wonderlands One‑Shot, Tattoo Tycoon e Siege of Avalon.
Tutti i giochi possono essere riscattati tramite questo link: dopo aver effettuato l'accesso con il proprio account, basta cliccare su "Riscatta" per ottenere un codice da utilizzare sullo store indicato (Steam, GOG, Epic Games Store) o tramite l'app Amazon Games per PC.
Di seguito tutti i giochi gratuiti in arrivo a marzo:
Già disponibili
- Tiny Tina's Assault on Dragon's Keep: A Wonderlands One-Shot - Epic Games Store
- Tattoo Tycoon - Codice GOG
- Siege of Avalon - Epic Games Store
12 marzo
- Total War: Rome II - Emperor Edition - Epic Games Store
- Turmoil - Epic Games Store
- Veil of Darkness - Codice GOG
- Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder - Codice GOG
19 marzo
- Sir Questionnaire - Codice GOG
- Rebel Galaxy - Codice GOG
- Total War: Three Kingdoms - Epic Games Store
26 marzo
- Chimp Quest: Spirit Isle - Codice Legacy Games
- Phantasie Memorial Set - Codice GOG
- Deep Sky Derelicts - Amazon Games App
Le novità per Amazon Luna
Come accennato in apertura, anche il catalogo del servizio di streaming Amazon Luna si arricchisce a marzo con diversi nuovi titoli. La line‑up del mese è guidata da Control Ultimate Edition, Lara Croft and the Temple of Osiris e Mortal Shell.
Game Night
- The Game of Life 2
- Lara Croft and the Temple of Osiris
Luna Standard
- Control: Ultimate Edition
- Wobbly Life
- Overcooked!
- House of Golf 2
- ClayFighter
- Mortal Shell
Che ne pensate dell'offerta proposta da Amazon Luna per gli abbonati a Prime a marzo? Raccontantecelo nei commenti.