Sony, stop alle esclusive PlayStation su PC? Bloomberg spiega perché

Stando a un articolo pubblicato da Jason Schreier su Bloomberg, Sony vuole smettere di portare le esclusive PlayStation su PC, tornando alla strategia tenuta fino a qualche anno fa e rendendo PS5 l'unica piattaforma tramite cui accedere a determinati contenuti.

Schreier specifica che la decisione non riguarderebbe l'intero catalogo first party, con giochi online come Marathon e Marvel Tokon: Fighting Souls ancora destinati a una distribuzione multipiattaforma, ma tutte le esperienze single player a base narrativa tornerebbero a essere esclusive di PlayStation.

Secondo le fonti interpellate dal giornalista, questa posizione potrebbe cambiare in futuro per via dell'imprevedibilità dell'industria videoludica, ma al momento pare che i vertici dell'azienda giapponese abbiano preso una decisione chiara, basata anche e soprattutto su fattori economici e di brand.

Sembra infatti che diversi giochi PlayStation portati su PC non abbiano raggiunto le aspettative di vendita, mentre alcune figure all'interno della compagnia temono che un approccio multipiattaforma possa indebolire l'identità del marchio.