Sony, stop alle esclusive PlayStation su PC? Bloomberg spiega perché

Jason Schreier ha pubblicato su Bloomberg un articolo in cui parla dei possibili motivi per cui pare che Sony voglia porre fine alla conversione delle esclusive PlayStation su PC.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   04/03/2026
Marvel's Wolverine

Stando a un articolo pubblicato da Jason Schreier su Bloomberg, Sony vuole smettere di portare le esclusive PlayStation su PC, tornando alla strategia tenuta fino a qualche anno fa e rendendo PS5 l'unica piattaforma tramite cui accedere a determinati contenuti.

Schreier specifica che la decisione non riguarderebbe l'intero catalogo first party, con giochi online come Marathon e Marvel Tokon: Fighting Souls ancora destinati a una distribuzione multipiattaforma, ma tutte le esperienze single player a base narrativa tornerebbero a essere esclusive di PlayStation.

Secondo le fonti interpellate dal giornalista, questa posizione potrebbe cambiare in futuro per via dell'imprevedibilità dell'industria videoludica, ma al momento pare che i vertici dell'azienda giapponese abbiano preso una decisione chiara, basata anche e soprattutto su fattori economici e di brand.

C'è un motivo se il remake di Bloodborne firmato Bluepoint non ha visto la luce C'è un motivo se il remake di Bloodborne firmato Bluepoint non ha visto la luce

Sembra infatti che diversi giochi PlayStation portati su PC non abbiano raggiunto le aspettative di vendita, mentre alcune figure all'interno della compagnia temono che un approccio multipiattaforma possa indebolire l'identità del marchio.

C'è anche un'altra ragione

Schreier, che già nei giorni scorsi aveva accennato al fatto che Sony potrebbe ridurre il lancio di esclusive PlayStation single player su PC, ha parlato anche di un'altra possibile ragione dietro questo clamoroso dietrofront, ovverosia il futuro di Xbox.

Si vocifera infatti da tempo di come la prossima Xbox potrebbe essere un PC, e uno scenario simile renderebbe meno gradita agli occhi di Sony l'opportunità di continuare a portare le proprie produzioni first party sulla piattaforma Microsoft.

#Rumor #Sony
