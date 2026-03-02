Stando ad alcuni indizi, Xbox Game Pass potrebbe vedere l'arrivo di un celebre action RPG nel proprio catalogo: tutto fa pensare che si tratti di Cyberpunk 2077, ma bisognerà attendere l'annuncio ufficiale per averne la certezza.

"Caro team social, abbiamo un nuovo gioco da aggiungere!", si legge nella "e-mail interna" di Melissa McGamepass. "So che abbiamo già aggiunto un sacco di grandi titoli, ma sapete una cosa? Non esiste il concetto di 'troppi giochi' su Xbox Game Pass."

"Ci sono così tanti mondi mozzafiato da esplorare... e quest'ultima aggiunta in arrivo sarà anch'essa 'davvero' buona (scritto 'v good' anziché 'very good', NdR). Restate sintonizzati, perché abbiamo ancora più giochi in arrivo presto."

"E, per favore, tenetelo riservato! Ho trovato la mia ultima email che circolava su r/xbox!", conclude il messaggio della "Direttrice Esecutiva Capo delle Operazioni Senior e Grande Responsabile delle Relazioni per la Comunicazione Videoludica", una carica praticamente fantozziana.