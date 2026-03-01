God of War, lo spin-off di Cory Barlog sembra sia stato confermato da un curriculum

Il nuovo gioco diretto da Cory Barlog è uno spin-off di God of War? Le voci che si sono diffuse nelle scorse ore sembra abbiano trovato una conferma nel curriculum di un ex senior writer di Santa Monica Studio.
L'autore in questione sostiene aver lavorato al progetto fino allo scorso settembre, e sul suo profilo LinkedIn ha descritto l'esperienza in questo modo: "Ho contribuito a definire la visione narrativa e la direzione creativa presso Sony Santa Monica Studio per un nuovo franchise all'interno dell'universo di God of War."
Nello specifico, l'ex senior writer si è occupato di "sviluppare personaggi, trame e lore originali che hanno ampliato l'acclamata proprietà intellettuale." Inoltre ha "integrato la storia con il gameplay e la costruzione del mondo tramite script e contenuti narrativi."
L'autore ha infine scritto di aver "collaborato con i diversi team specializzati per offrire esperienze emotivamente coinvolgenti a un pubblico globale", aggiungendo anche di aver "contribuito alla strategia narrativa e alla pianificazione a lungo termine del franchise."
Il mondo di God of War
Alla luce del fatto che diverse fonti anche autorevoli sostengono che Cory Barlog potrebbe essere al lavoro sul prossimo God of War, sembra che la conferma di questo ex senior writer sia il tassello finale rispetto a un'ipotesi certamente suggestiva, che vede il mondo di God of War dar vita a nuove storie e nuove esperienze.
A parlare della questione è stato infatti anche Jason Schreier, giornalista di Bloomberg, che ha parlato di un piano per trasformare God of War in una sorta di Marvel Cinematic Universe, strategia di cui faceva parte anche il live service di Bluepoint cancellato da Sony.