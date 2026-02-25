Serious Sam: Shatterverse è stato classificato in Corea del Sud

Informazioni nulle

L'ultimo capitolo della serie Serious Sam è Serious Sam 4, risalente al 2020, che ha avuto un'espansione, Serious Sam: Siberian Mayhem, uscita nel 2022. Nel frattempo Croteam è stata impegnata nel lancio di The Talos Principle 2, uscito a fine 2023. Quindi il 2026 potrebbe essere l'anno giusto per un nuovo capitolo della serie con il Duke Nukem che ce l'ha fatta.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Considerate che per adesso non c'è altro, nel senso che non ci sono altre informazioni in merito al gioco. Nel caso in cui il gioco venisse confermato, aspettiamoci di sapere qualcosa nei prossimi giorni.

Il primo Serious Sam risale al 2001: Serious Sam: The First Encounter, seguito da Serious Sam: The Second Encounter nel 2002 e da Serious Sam 2 nel 2005. Proprio quest'ultimo è stato aggiornato più volte nell'ultimo anno. Comunque sia, da lì abbiamo dovuto aspettare cinque anni per giocare a Serious Sam 3: BFE nel 2011, quindi quasi il doppio per il quarto capitolo.