L’isola

I puzzle sono ingegnosi

L'immagine che ci è venuta in mente provando The Talos Principle 2 è quella di due vecchi filosofi che giocano a scacchi argomentando tra una mossa e l'altra, in cui mosse e parole si mescolano in un tutt'uno inscindibile, formando un discorso unico. Del resto, la storia è stata scritta da Jonas Kyratzes (The Eternal Cylinder, Clash: Artifacts of Chaos), Tom Jubert (The Swapper, Subnautica) e Verena Kyratzes (The Hand of Merlin, Serious Sam 4) come se fosse un dialogo tra le varie posizioni in campo, in cui la risposta non è mai né scontata, né definitiva e in cui l'adesione del giocatore avviene attraverso una serie di dialoghi a risposta multipla, in cui può scegliere tra i diversi punti di vista espressi su alcuni quesiti di natura generale. C'è ovviamente uno sviluppo preciso da seguire, ma il tutto viene diluito in una struttura che ammette il tempo della riflessione e apre a quello della ricerca, in cui l'ampiezza delle mappe è connaturata al tema di fondo dell'esperienza.

Giocato sempre in prima persona, The Talos Principle 2 inizia da dove The Talos Principle si era fermato, sia perché i suoi presupposti sono contenuti proprio nel capitolo precedente, sia perché la fase di ingresso avviene in un'area che ricalca l'originale, con tanto di ripresa del tema egizio nelle architetture e negli elementi decorativi, in cui dobbiamo risolvere alcuni puzzle in sequenza per apprendere come giocare e, quindi, "nascere" all'interno di quella che sarà l'esperienza di gioco vera e propria. Ci ritroviamo quindi a girare per la città dei nuovi umani, dove parlando con gli altri robot e accedendo ad alcune strutture, in particolare un enorme museo, possiamo ricollegare i fili tra i due capitoli e, quando soddisfatti, decidere di partire per il nostro nuovo viaggio. Si tratta di una fase cui abbiamo dedicato più tempo di quanto pensavamo perché costruita in modo davvero interessante, tra la riproposizione di alcuni dei puzzle originali a scopo esemplificativo e la costruzione di un vero e proprio percorso espositivo che apre da subito determinate questioni.

The Talos Principle 2 invita anche a esplorare

Soddisfatti dalla visita, decidiamo di affrontare il viaggio per capire cosa ci aspetta sull'isola di Prometeo. Qui scopriamo che per accedere alla mega struttura dobbiamo attivare le torri che la circondano, usando un sistema di trasporto automatizzato per spostarci tra le varie zone e risolvendo almeno otto puzzle in ogni area, al netto di alcuni rompicapo segreti. Fatto questo, dobbiamo costruire dei ponti usando dei grossi tetramini per raggiungere le torri. Da notare che non siamo da soli nel nostro viaggio. Certo, la risoluzione dei puzzle spetta a noi, il millesimo, ma i nostri compagni si occuperanno di altre faccende che assumeranno la loro importanza con lo sviluppo della storia. Inoltre potremo parlarci, sia per questioni strettamente operative, sia per discutere su quanto trovato. Alcune questioni saranno poi affrontate anche all'interno delle chat tra robot, accessibili dal datapad d'ordinanza, in cui spesso saremo chiamati a prendere posizione su argomenti sollevati dall'esplorazione o dalla vita in città.

In tutto questo, troveranno spazio anche associazioni segrete, drammi personali, dubbi esistenziali e quant'altro.