ASUS ROG Strix G16, il notebook con RTX 4060 è in sconto su Amazon al prezzo minimo storico

Tramite Amazon Italia possiamo sfruttare un'offerta per un notebook ASUS ROG Strix G16 con NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6. Lo sconto segnalato da Amazon rispetto al prezzo precedente è di 250€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo precedente per questo notebook è 1.999€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

ASUS ROG Strix G16 monta una RAM da 16 GB, un SSD da 512 GB PCle, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 da 8 GB GDDR6 e una CPU Intel Core di 13esima generazione i7-13650HX. Lo schermo da 16 pollici è anti-glare in full HD con frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz. Il sistema operativo preistallato è Windows 11 Home.