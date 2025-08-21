1

Amazon Fire TV Serie 2 da 32 e 40 pollici sono in sconto per chi cerca Smart TV a prezzo budget

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per le Amazon Fire TV Serie 2 da 32 pollici e da 40 pollici: vediamone le caratteristiche principali.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   21/08/2025
Amazon Fire TV Serie 2 e il prezzo di179€

Se siete in cerca di televisore a un prezzo valido, non dovreste guardare oltre perché Amazon Italia ha reso disponibile una nuova offerta per l'Amazon Fire TV Serie 2 da 32 pollici e da 40 pollici. Lo sconto - rispetto al prezzo consigliato - attualmente segnalato dalla piattaforma è del 36%. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prodotto viene spedito da Amazon, che indica anche che il prezzo consigliato è pari a 349,99€ per il modello da 40 pollici.

Le caratteristiche dei due modelli budget di Amazon Fire TV

Il modello da 40 pollici ha una risoluzione massima di 1080p (Full HD) con il supporto per HDR10, HLG e Dolby Digital Audio. Permette di usare le app per lo streaming come Netflix, Prime Video, Disney Plus, YouTube e Rai Play. Dispone di due ingressi HDMI, ingresso via cavo per il segnale TV o per il satellite. Inoltre, con l'ingresso HDMI ARC potete connettere le apparecchiature audio.

Il contenuto della confezione della smart TV di Amazon
Il contenuto della confezione della smart TV di Amazon

Il modello da 32 pollici, invece, ha una risoluzione massima di 720p (HD) sempre con il supporto per HDR10, HLG e Dolby Digital Audio. Anche questo modello permette di vedere con le app di streaming sopra citate e ha le stesse uscita. La differenza principale è la dimensione e la risoluzione, ovviamente oltre al prezzo. Si tratta di modelli a basso budget per chi cerca degli schermi senza troppe pretese. Le recensioni dei clienti Amazon sono molto positive.

