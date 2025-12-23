L'Epic Games Store svela il gioco gratis del 23 dicembre: è un noto e apprezzato metroidvania

Avete una singola giornata per aggiungerlo alla vostra libreria e renderlo vostro per sempre: alle 17:00 del 24 dicembre il videogioco sarà sostituito dal prossimo regalo.

Natale è tra un paio di giorni ma l' Epic Games Store ha iniziato già da un po' a inviarci pacchi regalo (digitali) da scartare ogni 24 ore. Come ogni giorno in questo periodo, il negozio della compagnia di Fortnite propone un gioco gratuito e a questo giro si tratta di Bloodstained: Ritual of the Night .

Che gioco è Bloodstained: Ritual of the Night

Bloodstained: Ritual of the Night è un gioco di ruolo d'azione a scorrimento laterale con una struttura da metroidvania, creato da Koji Igarashi, noto produttore di Castlevania.

Noi vestiamo i panni di Miriam, una orfana che è stata maledetta da un alchimista: il corpo della giovane si sta pian piano cristallizzando e dobbiamo esplorare un castello infestato dai demoni per riuscire a trovare una soluzione e salvare anche un vecchio amico.

La versione in regalo da parte dell'Epic Games Store include anche tutti i contenuti gratuiti pubblicati dopo l'uscita originale come update, comprese modalità aggiuntive e costumi extra. Ci sono comunque una serie di costumi aggiuntivi, compreso un Iga's Back Pack (che include un'arma e un boss basato sullo sviluppatore).

Se state leggendo questa notizia, è inoltre ormai troppo tardi per richiedere il gioco gratis dell'Epic Games Store del 22 dicembre. Lo avevate preso o lo avete dimenticato? Potete ottenere il gioco gratuito più recente a questo indirizzo.