Bloodstained: Ritual of the Night 2 confermato dal team di sviluppo in un video celebrativo

Nel video i due parlano dello sviluppo di Bloodstained: Ritual of the Night e delle difficoltà che hanno incontrato lungo la strada , a partire dalla campagna Kickstarter, fino alla pubblicazione dell'ultimo contenuto supplementare, l'appena arrivata seconda modalità classica con protagonista Dominique .

Bloodstained: Ritual of the Night 2 non è più solo una voce o un'ipotesi, ma una certezza. A confermarlo sono stati nientemeno che Koji Igarashi e Shutaro Lida in un video che celebra il quinto anniversario dal lancio del primo episodio, che trovate di seguito.

Un accenno importante

La conferma della lavorazione di Bloodstained: Ritual of the Night 2 arriva alla fine del filmato. Il gioco è attualmente in produzione. Si tratta della prima volta che ArtPlay discute apertamente del progetto, cui in passato sono stati fatti solo degli accenni.

Per chi non lo conoscesse, Bloodstained: Ritual of the Night viene accreditato come il seguito spirituale della serie Castlevania, con cui condivide moltissimi elementi, primo fra tutti l'autore, Koiji Igarashi, uno degli sviluppatori che con Symphony of the Night ha canonizzato il genere dei metroidvania.

In realtà la serie Bloodstained è più ampia di quanto sembri, visto che comprende il gioco principale, i due spin-off Curse of the Moon e diversi contenuti extra venduti come DLC di Ritual of the Night che ampliano la mitologia del mondo di gioco.

Purtroppo non ci sono altri dettagli da condividere. Speriamo che Bloodstained: Ritual of the Night 2 venga presentato al più presto, ovviamente solo quando il team di sviluppo si sentirà sicuro dello stato del gioco.