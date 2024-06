Nintendo ha mostrato muscoli e numeri nell'ultimo Direct, in attesa di Switch 2

In tal senso, la chiusura del Direct è stata particolarmente significativa, con l'attesa (ri)presentazione di Metroid Prime 4: Beyond che ha stabilito finalmente un periodo di uscita per il nuovo capitolo, mostrando contestualmente qualche sequenza di gameplay e un comparto tecnico che sembra spingere al limite la piattaforma Nintendo.

In attesa del reveal di Nintendo Switch 2 , che dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno, la casa di Kyoto ha insomma tenuto a precisare che ci sono ancora tanti ottimi motivi per possedere l'originale Switch, e non si tratta unicamente di remaster o produzioni third party dalla rilevanza molto relativa.

Il Nintendo Direct di oggi è stato tanta roba , in senso letterale: probabilmente l'ultimo dedicato esclusivamente all'attuale modello della console ibrida giapponese, l'evento ha messo in campo muscoli e soprattutto numeri per riempire il calendario delle uscite.

Zelda, Mario e tutto il resto

Come dicevamo, Metroid Prime 4: Beyond ha chiuso degnamente un Nintendo Direct che si è rivelato stracarico di annunci, sia sul fronte delle produzioni first party che di quelle third party, con anche diverse sorprese particolarmente gradite.

Fra queste spiccano senz'altro The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica, in arrivo su Nintendo Switch rispettivamente il 26 settembre e il 7 novembre, mentre mancano ormai pochi giorni all'uscita di Luigi's Mansion 2 HD.

Sono poi stati annunciati Donkey Kong Country Returns HD, che farà il proprio debutto a gennaio, e Super Mario Party Jamboree, in arrivo a ottobre, oltre ad alcuni importanti aggiornamenti per Nintendo Switch Sports (il basket!) e la piattaforma Nintendo Switch Online.

Dopodiché ci sono stati i giochi delle terze parti, numerosissimi: da LEGO Horizon Adventures a Dragon Quest 3 HD-2D Remake, da Stray a Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, da Ace Attorney Investigations Collection a Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, passando per MIO: Memories in Orbit, Funko Fusion, Darkest Dungeon 2 e Farmagia.

Quali sono stati gli annunci che più vi hanno colpito? Parliamone.