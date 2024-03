Luigi's Mansion 2 HD: data di uscita svelata ufficialmente per Nintendo Switch

Nintendo ha svelato che Luigi's Mansion 2 HD sarà disponibile a partire dal 27 giugno. Il gioco d'avventura dedicato al pavido Luigi sarà pubblicato ovviamente su Nintendo Switch.

Luigi's Mansion 2 HD è chiaramente una versione rimasterizzata dell'originale gioco, pubblicato su Nintendo 3DS nel 2013. È il seguito del capitolo originale pubblicato nel 2001 su Game Cube. È stato pubblicato anche un seguito, sempre su Nintendo Switch, chiamato Luigi's Mansion 3: è disponibile dal 2019.

Luigi's Mansion 2 HD propone un'avventura nella spettrale Cupavalle. Luigi - con il suo Strobobulbo e il Poltergust - deve catturare i fantasmi in varie ambientazioni. È possibile giocare in cooperativa fino a quattro giocatori in modalità wireless locale od online per affrontare la Torre del caos.