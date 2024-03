Nintendo Switch Online: tre giochi di Mario in arrivo a brevissimo, vediamo quali e la data

Ricordiamo che per poter accedere al catalogo di giochi di Game Boy e Game Boy Color è sufficiente essere abbonati a Nintendo Switch Online. Non è necessario avere l'abbonamento di livello superiore, ovvero Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

Il video del Mario Day è stato una sorta di piccolo Nintendo Direct e la compagnia di Kyoto ha svelato tra le varie novità anche una serie di giochi di Mario in arrivo su Nintendo Switch Online . Per la precisione, a partire dal 12 marzo, sarà possibile accedere a:

I giochi di Nintendo Switch Online

Mario Golf per Game Boy Color

Dr Mario è stato pubblicato per la prima volta su NES e Game Boy nel 1990. Si tratta di un gioco rompicapo, che ricorda la struttura di Tetris.

Mario Golf per Game Boy Color è stato pubblicato nel 1999. Si tratta del secondo capitolo della serie dedicato al golf di Mario e il primo in versione portatile. Il precedente e omonimo capitolo è per Nintendo 64 ed è stato pubblicato pochi mesi prima. Su Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo è già disponibile la versione N64 del gioco.

Mario Tennis per Game Boy Color è arrivato in Europa nel 2001. Si tratta del terzo capitolo della serie e il primo portatile.

Durante l'evento è stata svelata inoltre la data di uscita del nuovo film di Super Mario, la data di uscita di Paper Mario Il Portale Millenario e la data di uscita di Luigi's Mansion 2 HD.