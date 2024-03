Xbox Game Pass fa una sorpresa: uno dei giochi in rimozione a marzo rimane nel catalogo

Xbox Game Pass è sempre una bella sorpresa per quanto riguarda i giochi in arrivo, ma la sorpresa di oggi è diversa dal solito. Ni no Kuni La Minaccia della Strega Cinerea Remastered non sarà più rimosso dal catalogo come precedentemente previsto.

Ricordiamo infatti che Microsoft aveva confermato tramite Xbox Wire che Ni no Kuni La Minaccia della Strega Cinerea Remastered sarebbe stato rimosso da Xbox Game Pass il 15 marzo, insieme a un altro paio di giochi (Hardspace: Shipbreaker e Shredders).

Ora, però, lo stesso articolo segnala il cambiamento. "Nota dell'editore: Questo articolo è stato aggiornato per rimuovere Ni no Kuni La Minaccia della Strega Cinerea Remastered dall'elenco dei titoli in uscita. Il gioco non lascerà più la libreria del Game Pass il 15 marzo."