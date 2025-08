Blood Line: A Rebel Moon Game, la recensione di un gioco sulla serie Netflix, tra Helldivers e Diablo

Partita con le migliori intenzioni e un notevole dispiegamento di forze e risorse, l'iniziativa videoludica di Netflix sembra essersi un po' arenata col tempo, e il recente ridimensionamento della divisione non promette nulla di buono per il prossimo futuro. Tuttavia, c'è ancora spazio per qualche produzione di un certo interesse e questa recensione di Blood Line: A Rebel Moon Game dimostra come, tra queste, emergano dei progetti che funzionano bene anche come complemento all'opera originale, pur con qualche limite evidente. Abbiamo a che fare in questo caso con un gioco d'azione in stile twin-stick shooter, ambientato nell'universo fantascientifico creato per la serie di film di Zack Snyder.

Il gioco è sviluppato da Super Evil Megacorp, autori del buon Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, con il quale possiamo anche trovare qualche somiglianza nell'inquadratura isometrica o nelle meccaniche di gioco. Il mondo di Blood Line è lo stesso di Rebel Moon, ma non è necessario aver visto il film per comprendere la storia, sebbene i collegamenti all'universo fantascientifico aumentino il fascino dell'esperienza.

Il racconto si svolge attraverso semplici dialoghi e si incentra sulla nascita di una ribellione contro Imperium, non proprio la cosa più originale del mondo ma un canovaccio sempre efficace come pretesto per mettere in scena un po' di azione epica. Gli eventi si svolgono sul pianeta Krypt, formalmente alleato di Imperium ma sul quale, progressivamente, si crea un movimento di protesta che sfocia in una disperata lotta contro un potere soverchiante. Apprezzabile il fatto che si possa scegliere le risposte da dare durante i dialoghi, in modo da indirizzare (almeno superficialmente) la narrazione e la costruzione del carattere dei personaggi.