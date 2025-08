Lords of the Fallen cala di prezzo in modo ufficiale e definitivo, svelano gli sviluppatori

Ora è credibile che riuscirà a ottenerne altri visto che l'editore ha annunciato un permanente taglio di prezzo per Lords of the Fallen. Non è quindi una promozione, ma una decisione definitiva.

Il mondo dei soulslike è sempre più denso di titoli negli ultimi anni, dopo che FromSoftware ha capitanato la carica con i propri primi titoli (ovvero Demon's Souls e Dark Souls). I nomi più noti sono opere come Lies of P, il recente Wuchang ma anche Lords of the Fallen che di anno in anno ha saputo racimolare sempre più giocatori.

Il nuovo prezzo massimo di Lords of the Fallen

Precisamente, lo sviluppatore Hexworks e l'editore CI Games hanno svelato che Lords of the Fallen costerà al massimo 29,99 dollari (e supponiamo che questo significhi 29.99€ come spesso accade) e non salirà mai oltre tale cifra.

Ora, bisogna essere onesti: Lords of the Fallen viene spesso messo in offerta a prezzi inferiori a 30€, ma questo taglio di prezzo ufficiale avrà l'effetto che, in caso di nuove offerte, sarà necessario scendere parecchio di più per fare in modo che lo sconto sembri interessante, quindi è possibile che nell'arco di qualche mese le promozioni per il soulslike diventino talmente interessanti da far sì che quasi il gioco sembri regalato.

Aggiungiamo poi che è, dal nostro punto di vista, è una buona mossa in previsione dell'arrivo di Lords of the Fallen 2. Il nuovo gioco è previsto per il 2026 e attirare i fan con il primo titolo a bassissimo prezzo aiuterà il team a convincere più persone a comprare il nuovo gioco sin dal lancio, ottenendo così il guadagno di una vendita a cifra piena.

Certamente ne hanno bisogno visto che Lords of the Fallen non ha ancora recuperato i costi di sviluppo, nonostante superi i 5,5 milioni di giocatori.