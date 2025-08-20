Lost Hellden è un JRPG che fonde azioni e turni, con nomi famosi da Final Fantasy e Gravity Rush

Al Future Games Show della Gamescom 2025 abbia avuto modo di vedere il trailer di Lost Hellden, un JRPG che può contare sull'aiuto di nomi di alto livello da Final Fantasy e Gravity Rush.
Il trialer di Lost Hellden
Lost Hellden è un gioco di ruolo d'azione giapponese fuso con combattimenti a turni in un mondo 3D realizzato a mano con le illustrazioni di Takeshi Oga (Gravity Rush) e la colonna sonora di Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy XII, Final Fantasy Tactics, Valkyria Chronicles).
Potremo vivere la storia di otto personaggi personalizzabili con svariati "job", alberi delle abilità e tanti equipaggiamenti. Il sistema di battaglie è gestito "a fasi" fondendo l'azione in tempo reale con i combattimento a turni, permettendo così di unire adrenalina e tattica.
Dovremo sfruttare "tempismo, posizionamento, attributi elementali e comandi per l'intera squadra" nel mentre gestiremo l'attacco e la difesa contro i nemici.